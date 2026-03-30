Sinner se acerca al número uno tras la victoria en Miami

El tenista español Carlos Alcaraz durante el torneo de Miami. - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz continúa una semana más en el número uno del ranking ATP pese a su eliminación en tercera ronda en el Masters 1000 de Miami, un torneo que se llevó el italiano Jannik Sinner que, con su victoria, reduce la distancia con el murciano a 1190 puntos antes del comienzo de la gira de tierra.

Jannik Sinner se impuso este domingo en la final del torneo de Miami al checo Jiri Lehecka y levantó por segunda vez en su carrera el trofeo. Una victoria que además le permite recortar 960 puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP, en el que continúa en la segunda posición, pero en el que se ha colocado a 1190 puntos de distancia. Un renta que será complicada de administrar por el murciano, ya que defiende en la gira de tierra hasta 2330 puntos, por los 650 del transalpino.

Además, el alemán Alexander Zverev, semifinalista en Miami, ha superado en la tercera posición al serbio Novak Djokovic, que pasa a ser cuarto. Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich continúa en la posición 17ª, mientras que Jaume Munar baja dos hasta la 37. La buena noticia en clave española es la irrupción de Rafa Jódar (89) en el Top 100 por primera vez en su carrera.

Por su parte, en el ranking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka suma una semana más en el número uno mundial tras ganar en Miami, donde se impuso en la final a la estadounidense Coco Gauff, que con ese resultado vuelve al Top 3, relegando a la polaca Iga Swiatek al cuarto puesto. Una clasificación en la que Cristina Bucsa (32), pese a bajar dos puestos, sigue siendo la mejor española, seguida de Jessica Bouzas (48) y Paula Badosa (113).