Sinner: "Es duro ver jugar a los demás mientras te recuperas de una lesión"

El tenista italiano Jannik Sinner, en una rueda de prensa. - Nick Zonna / Zuma Press / Europa Press

MÚNICH (ALEMANIA), 13 Nov. (dpa/EP) -

El tenista italiano Jannik Sinner admitió este viernes que "es duro ver jugar a los demás" mientras él se encuentra recuperándose de su lesión de rodilla, que le ha impedido jugar desde su triunfo en Wimbledon el pasado mes de julio.

"Lo peor de esta lesión para mí es que no puedo competir, no puedo jugar al tenis. Mi vida fuera del tenis también está algo limitada, simplemente porque no puedo hacer las cosas que realmente me gustan, ya que también quiero proteger mi rodilla tanto como sea posible", dijo en el episodio de su serie de YouTube 'Jannik Sinner Unfiltered-Health & Recovery'.

Sinner no juega desde su triunfo en Wimbledon en julio debido a una lesión de rodilla, que también le obligó a poner fin a su temporada antes de tiempo, perdiendo el número uno del mundo en favor del alemán Alexander Zverev. "No voy a mentir: es duro ver jugar a los demás y no poder competir yo mismo", confesó el italiano, que avanzó esta semana que su objetivo es regresar en el Abierto de Australia en enero.

Esta lesión le impedirá también participar en las Finales de la ATP, torneo que ganó el italiano el año pasado al imponerse en la final al española Carlos Alcaraz y que en esta edición se disputa de este domingo al próximo 22 de noviembre.