Sinner espera volver en el Abierto de Australia: "Si nos precipitamos, quizá la situación empeore"

El tenista italiano Jannick Sinner, en una rueda de prensa en Milán. - Claudio Furlan / Zuma Press / Europa Press

LONDRES, 10 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El tenista italiano Jannik Sinner confirmó este martes que tiene previsto volver a competir en el Abierto de Australia, que se disputa del 11 al 31 de enero, sin descartar su participación en torneos previos, aunque debe "ir dando un paso tras otro cada día hacia ese objetivo".

"El objetivo es volver en Australia. Quizá dispute algunos torneos antes. Pero tengo que ir dando un paso tras otro cada día hacia ese objetivo, porque si nos precipitamos, quizá la situación empeore. Pero sí, el objetivo es Australia", declaró el tenista, de 25 años, en una rueda de prensa celebrada en Milán.

Sinner no juega debido a una lesión de rodilla desde que defendió con éxito su título en Wimbledon el pasado mes de julio. Por ese problema físico, cedió el número uno del mundo en favor del alemán Alexander Zverev y ahora se pone el objetivo de volver en Australia, donde ganó en 2024 y 2025.

Además, el italiano, actual número dos del mundo, regresará con nuevo entrenador, después de anunciar la semana pasada que deja de trabajar a con el que hasta ahora ha sido su técnico, el australiano Darren Cahill, con el que comenzó a entrenar hace cinco años.