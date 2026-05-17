Un Sinner de oro en los Masters gana también en Roma

Jannik Sinner, torneo de Roma - Europa Press/Contacto/Allshotlive

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner doblegó (6-4, 6-4) al noruego Casper Ruud este domingo en la final del torneo de Roma para completar los nueve ATP Masters 1000 en su palmarés, el broche dorado ante su público, donde no ganaba un tenista local desde 1976.

El número uno del mundo siguió haciendo historia con su sexto torneo de esta categoría seguido, nadie había ganado tampoco cinco, como consiguió en Madrid, y después de añadir la cita española, triunfó también en casa, el último que le faltaba.

Ruud compitió pero el de San Candido demostró una vez más estar por encima del resto, intratable también en tierra batida, la que se suponía que no era su superficie favorita hasta que se soltó en Montecarlo. Sinner, que sigue alejando al español Carlos Alcaraz, lesionado, en la cima del número uno, buscará la guinda a una tremenda gira europea sobre la arcilla con Roland Garros.

El ídolo local empezó la final de Roma, que perdió el año pasado contra Alcaraz, con ciertos nervios y perdiendo su saque. Sin embargo, la reacción fue inmediata, y ya en el noveno juego llegó otro 'break' para sellar a continuación el primer 6-4. Para el segundo, Sinner tenía ya la directa puesta y Ruud se aferró como pudo, con 'break' en contra desde el inicio.

El noruego se salvó de otra rotura, y llegó a tener la opción de romper al italiano en el octavo juego, pero Sinner no se inmutó, pese a la cercanía de la hazaña, de ganar en Roma, donde el último local en lograrlo había sido Adriano Panatta 50 años antes, de completar el Career Golden Masters, a sus 24 años.

Sinner se convirtió en el segundo tenista en lograrlo, junto al serbio Novak Djokovic, con el regalo de hacerlo en su país, rodeado de familia, amigos y devotos. El número uno alzó el quinto título de 2026, todos Masters 1000, y el 29º de su carrera, rumbo a París para completar también el 'Grand Slam' con el Roland Garros que le falta.