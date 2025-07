Sinner sigue adelante por el infortunio de Dimitrov y Djokovic remonta a De Miñaur en Wimbledon

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se clasificó este lunes para los cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, al aprovechar el infortunio físico del búlgaro Grigor Dimitrov cuando estaba contra las cuerdas tras perder los dos primeros sets (6-3, 7-5, 2-2), mientras que el serbio Novak Djokovic tuvo que remontar un mal inicio ante el australiano Alex de Miñaur (1-6, 6-4, 6-4, 6-4).

El número uno del mundo logró seguir adelante en el 'grande' londinense cuando el panorama no era halagüeño. Tras ceder las dos primeras mangas y con algún tipo de molestia en el codo, tenía que remontar a un entonado rival, pero este se lesionó a nivel muscular en el pectoral tras realizar un saque ya iniciado el tercer parcial y se tuvo que retirar entre lágrimas.

Y hasta ese momento, el talentoso jugador búlgaro estaba rozando la sorpresa en la Central, donde estaba desplegando un gran tenis para desarbolar al de San Candido, siempre a remolque en el marcador ya desde el inicio y con pocas respuestas ante el buen nivel al servicio de su rival.

De hecho, Sinner perdió su primer servicio y ya no pudo recuperar esa desventaja ante un Dimitrov que únicamente daba alguna opción cuando servía con segundos y que solamente concedió una bola de rotura en todo el primer parcial.

El segundo no varió demasiado el guió porque el campeón del Abierto de Australia no sujetó su primer saque y volvió a ir a contracorriente, aunque esta vez sí logró igualar justo cuando el decimonoveno cabeza de serie servía para cerrar el parcial con 5-4. Sinner rugió con ese 'break', pero de forma efímera porque Dimitrov volvió a romper a continuación y ya no perdonó para encarrilar un billete a cuartos que se acabó por el dolor con 2-2 en el tercer set.

Ahora, el número uno del mundo buscará las semifinales del tercer 'Grand Slam' de la temporada ante el estadounidense Ben Shelton, décimo favorito y que por primera vez está entre los ocho mejores en Wimbledon tras remontar al italiano Lorenzo Sonego (3-6, 6-1, 7-6, 7-5).

El otro cuarto de final de esa parte del cuadro medirá al siete veces campeón, el serbio Novak Djokovic, y a una de las sorpresas de esta edición, el italiano Flavio Cobolli. El de Belgrado supo resolver de buen modo su primer gran examen en el torneo ante un Alex de Miñaur que no pudo dar continuidad a su gran arranque de partido.

El tenista australiano, undécimo cabeza de serie, empezó arrollador y firmó un demoledor 6-1 que avivó la posibilidad de sorpresa, pero entonces 'Nole' supo sobrevivir con su experiencia para seguir con la candidatura a un vigesimoquinto título de 'Grand Slam'.

Djokovic sacó adelante un segundo set donde su rival fue capaz de igualarlo dos roturas y donde cedió hasta diez bolas de 'break', tiró de veteranía para llevarse el segundo en los compases decisivos y luego fue capaz de atajar la reacción de De Miñaur, que llegó a ir 4-1 arriba en el cuarto parcial antes de perder cinco juegos seguidos para dejar vía libre para que el serbio se cite con el sorprendente Cobolli, por primera vez en cuartos en un 'Grand Slam' tras acabar con el sueño del veterano croata Marin Cilic (6-4, 6-4, 6-7, 7-6).