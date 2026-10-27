Stan Wawrinka pone fin a su carrera en el tenis

Archivo - Stanislas Wawrinka besa el trofeo de campeón de Roland Garros 2015 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Stanislas Wawrinka, de 41 años y ganador de tres 'Grand Slams', puso este martes fin de forma oficial a su carrera deportiva tras caer eliminado en su debut en el torneo de Basilea (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista cubierta, ante el checo Jiri Lehecka por 7-5, 7-6(2).

El de Lausana cerró un exitoso recorrido, en el que tuvo que codearse con el 'Big 4' formado por Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray, logrando un total de 16 títulos, entre ellos tres de 'Grand Slam', y llegando a ser el número tres del mundo en 2014.

Además, esas tres victorias en 'grandes' las logró derrotando en la final al por entonces número uno del mundo. La primera llegó en el Abierto de Australia de 2014, donde batió al español Rafa Nadal, y posteriormente se cruzaría en el camino de Djokovic, en Roland Garros en 2015, y en el US Open de 2016.

Además, ganó un trofeo de Masters 1000, en Montecarlo en 2014 donde se impuso a su compatriota Roger Federer, con el que logró también la medalla de oro olímpica en dobles en los Juegos de Pekín de 2008 y también la Copa Davis en 2014.

Wawrinka completó su larga carrera de 24 años con un total de 590 victorias en el circuito de la ATP de sus 984 partidos, el último de ellos ante un Lehecka al que no pudo romper el servicio. Su último punto, fue un error no forzado con su característico y elegante revés a una mano, acompañado de una tremenda ovación de sus paisanos.

De todos modos, Wawrinka aún tendrá una despedida más cariñosa a finales de este año ya re ha programado un evento especial de exhibición en Ginebra (Suiza) en el que estará acompañado por amigos como Roger Federer, Andy Murray y Gaël Monfils.