Los tenistas suspenden su protesta contra los medios de comunicación en Wimbledon

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LONDRES, 29 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

Los tenistas que disputarán Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre hierba, suspendieron su protesta contra los medios de comunicación tras mantener conversaciones "constructivas" con los responsables del All England Club por los ingresos para los jugadores.

El grupo de jugadores, entre los que se encuentran los números uno del mundo Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, había anunciado que limitaría su actividad ante los medios a 15 minutos, tanto antes del torneo como tras sus partidos de la primera semana.

Esta medida formaba parte de una campaña de los jugadores, denominada 'Project RedEye', para obligar a los Grand Slam a pagar más premios en metálico, contribuir a los programas de bienestar de los jugadores y otorgarles una voz significativa en la toma de decisiones.

"Tras las reuniones constructivas celebradas durante el fin de semana entre los representantes de los jugadores y la dirección del All England Club, los jugadores han confirmado que reanudarán sus obligaciones habituales con los medios de comunicación a partir del lunes 29 de junio", rezó un comunicado del grupo de jugadores.

Estos explicaron que la decisión se basó "en el compromiso de Wimbledon de presentar propuestas concretas que aborden los tres puntos de la propuesta presentada por los jugadores en julio de 2025". "Las cuestiones subyacentes siguen sin resolverse y los jugadores evaluarán cuidadosamente las propuestas una vez recibidas", agregaron, avanzando que "continuará el diálogo constructivo con Wimbledon y los demás Grand Slams".

Tras enviar una primera carta a los cuatro Grand Slams la pasada primavera, el grupo de 20 jugadores intensificó su campaña en Roland Garros, insatisfechos por la falta de avances y por el nivel de los premios en metálico en el torneo francés.

Su protesta consistió en limitar la actividad con los medios de comunicación a solo 15 minutos antes del torneo, lo que simboliza el porcentaje aproximado de los ingresos que, según afirman, los Grand Slams destinan a premios en metálico.

Los jugadores han reclamado que este porcentaje sea del 16% este año, con el objetivo de alcanzar el 22% para 2030, y en un principio acogieron con satisfacción el considerable aumento del 20% ofrecido por Wimbledon.

Por ello, los responsables del All England Club se mostraron sorprendidos cuando los jugadores anunciaron una intensificación de la protesta la semana pasada. Sin embargo, no mostraron un frente tan unido durante sus compromisos con los medios este fin de semana, ya que varios jugadores superaron los 15 minutos, mientras que otros afirmaron que no participaban porque querían agradecer las medidas de Wimbledon.