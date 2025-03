Toni Nadal, sobre Alexandra Eala: "A poco que asiente el juego, puede estar entre las mejores del mundo"

Joan Bosch: "Todos los entrenamientos en la Rafa Nadal Academy han dado sus frutos"

El entrenador español Toni Nadal ha dicho que Alexandra Eala podrá "encontrarse entre las mejores del mundo" en el Circuito de la WTA "a poco que asiente el juego", a raíz de que la filipina haya accedido este miércoles a las semifinales del torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000 y que se está disputando sobre pista dura.

No en vano, Alex Eala ganó por 6-2 y 7-5 a la polaca Iga Swiatek y se erigió en la sensación de este certamen en Florida. Y con ello se ha recordado su formación tenística en Manacor dentro de la Rafa Nadal Academy by Movistar. "He creído mucho en ella muchas veces. Es un gran éxito, es la chica que hace más tiempo que está con nosotros", afirmó Toni Nadal al equipo de prensa de la academia de su sobrino Rafael.

"Lleva cinco o seis entrenando con nosotros y, en todo este tiempo, pues nunca una queja, nunca una queja de nadie, ni de su familia ni de ella misma. Ha demostrado que tiene un gran potencial. Ser capaz de ganar a la número 5 y a la 2 del mundo en el mismo torneo no es cosa fácil", aludió al triunfo previo contra la estadounidense Madison Keys (por 6-4 y 6-2) en la ronda de dieciseisavos de final.

"Cuando una es capaz de derrotar a jugadores de este nivel, significa que a poco que asiente el juego, pues puede estar y puede encontrarse entre las mejores del mundo. Evidentemente, Alex tiene una bola muy complicada, tiene una bola plana. Ha sabido administrar muy bien dos momentos complicados, tanto en el primer set como en el segundo. Y la verdad que es que creo que se ha hecho un buen trabajo en la academia", argumentó Toni Nadal sobre la pupila de Joan Bosch.

"Todos los que han participado en su desarrollo están de enhorabuena. Creo que es la chica que más tiempo ha estado con nosotros, es la persona con la que más ha depositado la confianza en todo el 'staff'. Y yo, la verdad, muy contento por cómo la he visto jugar, la mejora que he hecho. Y lo dicho, creo que le ha plantado cara a Swiatek, que en todo momento no se ha arrugado", subrayó Nadal.

"Solo en algún momento en el 2-0 del segundo set creo que ha tenido un poco de indecisión. Le ha faltado ser un pelín más agresiva con el saque y eso le ha hecho tambalear un poco. Pero se ha sabido resarcir rápidamente de ese error, ha cambiado y ha vuelto a ser más agresiva. Así es que creo que ha hecho un partido completo, ha hecho de momento un torneo completo y vamos a ver lo que pasa en semifinales", auguró.

"La verdad es que cuando ves jugar a una chica a este nivel, sin necesidad de hacer cosas extraordinarias, significa que su nivel está muy próximo. Es verdad que todavía tiene altibajos propios de la edad, pero en líneas generales creo que ha ido todo muy bien y el juego de hoy ha sido espectacular en muchos momentos", reiteró Nadal.

JOAN BOSCH: "TODOS LOS ENTRENAMIENTOS EN LA RAFA NADAL ACADEMY HAN DADO SUS FRUTOS"

"Fue un partido superdisputado, que era lo que primero de todo queríamos, que no fuera fácil para ella sino que sintiera que lo íbamos a luchar desde el primer punto hasta el último. Y bueno, ya en el primer juego hemos tenido incluso dos puntos para juego que lo hemos perdido. Iba un 2-1 y habían jugado como 20 minutos, ahí iba todo muy despacio, pero eran puntos competidos. Era un poco lo que queríamos, al menos para que ella empezara a tener algunos puntos", analizó Bosch.

"Teníamos claro que teníamos que pegar a la pelota muy fuerte y que teníamos que tirar algún 'winner' porque, si no, Iga juega muy cerca de la línea y a la mínima que le dejas una pelota muy suave, te mata. Y bueno, ha estado fina, se ha movido muy bien. También teníamos que intentar ganar algún punto corriendo porque, si no, ella se sentiría muy cómoda a la hora de tirar, sin miedo a fallar", añadió al respecto.

"Hemos restado muy bien, el saque hoy no ha funcionado tan bien como los otros días. Pero bueno, también es verdad que desde el 6-2 y 2-0 la otra empezaba a restar muy bien y nos ha hecho muchos ganadores de resto. Sabemos que Alex al resto es una garantía, está restando increíble y sabíamos que desde el 4-2 al 4-3 ganando ese 'break' tendríamos otra vez opciones. Y bueno, en el 4-4 cualquier cosa podría pasar y Alex ha tenido la calma y ha sabido estar", destacó Bosch.

Por último, el entrenador de Eala en Manacor se alegró por esa formación de la filipina. "Todos los entrenamientos en la Rafa Nadal Academy han dado sus frutos hoy, anteayer y toda la semana", concluyó Bosch sobre una jugadora que cumplirá 20 años el próximo 23 de mayo.