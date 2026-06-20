Toni Nadal: "Hemos mejorado las infraestructuras y los espectadores pueden disfrutar de un espectáculo superior"

Archivo - Toni Nadal, en Mallorca. - Europa Press/Contacto/Clara Margais - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, Toni Nadal, ha destacado la mejoría de "las infraestructuras" en ese torneo de categoría ATP 250, que se celebrará sobre hierba desde este sábado hasta el próximo día 27, y también que ahora "los espectadores pueden disfrutar de un espectáculo superior".

El cuadro definitivo ha sufrido algunos ajustes en las últimas horas debido a las ausencias del neerlandés Tallon Griekspoor y del suizo Stan Wawrinka, quienes finalmente no participarán en el torneo. Dichas bajas se suman a la ausencia ya conocida del jugador kazajo Alexander Bublik, circunstancia que ha modificado la distribución de los cabezas de serie.

"Wawrinka y Bublik no han podido venir. Tenemos a Kyrgios, que siempre es una garantía. Mi expectativa es ver buen tenis durante toda la semana", señaló Nadal. "Cada año el torneo se va asentando más. Hemos mejorado las infraestructuras y los espectadores pueden disfrutar de un espectáculo superior. Mallorca también se ha consolidado como una referencia del tenis durante el mes de junio", explicó al respecto.

Nadal recalcó además el atractivo de la isla para los tenistas en una semana clave de preparación hacia Wimbledon. "Cuando hablas con ellos te comentan que el entorno es agradable, las instalaciones son excelentes y las pistas están en perfectas condiciones. La mayoría se marcha muy satisfecha de la experiencia que vive aquí", apostilló el director.

El Mallorca Country Club de Santa Ponça acogió este sábado el sorteo del cuadro; el propio Nadal y el jugador alemán Jan-Lennard Struff, invitado por la organización, fueron las manos inocentes para un cuadro donde Luciano Darderi lidera la parte alta como primer cabeza de serie.

En este sentido, el italiano podría cruzarse en los cuartos de final con el francés Adrian Mannarino, octavo favorito del certamen, mientras que en unas hipotéticas semifinales podría estar esperando el jugador estadounidense Frances Tiafoe, tercer cabeza de serie en la cita balear.

Por la parte baja aparece Alejandro Davidovich, segundo favorito y gran reclamo para el público español. El malagueño ha quedado exento de disputar la primera ronda y debutará directamente en octavos de final. Allí podría encontrarse con el australiano Nick Kyrgios si éste supera su estreno ante un adversario procedente de la fase previa.

Si se cumplen los pronósticos, Davidovich podría medirse al búlgaro Grigor Dimitrov o al francés Corentin Moutet en los cuartos de final. Entre los encuentros ya confirmados, destacan el del español Martín Landaluce contra el invitado Struff y el del griego Stefanos Tsitsipas estrenándose frente al peruano Ignacio Buse, quinto cabeza de serie.