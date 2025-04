Tsitsipas: "Estoy un poco perdido ahora mismo"

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

EL tenista griego Stefanos Tsitsipas repitió varias veces la "frustración" con la que se marcha del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, después de perder este martes en tercera ronda contra el italiano Lorenzo Musetti, y reconoció estar "un poco perdido" en busca de su mejor versión.

"Él ha jugado mejor tenis y yo no he podido hacer lo que él sí. Ha jugado con más potencia, con más 'top spin', defendiendo mejor que yo. Él estaba encontrando los ángulos de la pista mucho más fácil que yo. Yo estaba preocupado durante el partido porque sabía que no podía replicar eso", dijo en zona mixta.

El griego hizo una seria autocrítica y se mostró contrariado por no lograr sacar su mejor tenis, sobre todo en los momentos clave del encuentro. "Esto es algo a lo que no me acostumbro. Siento que he estado haciéndolo muy bien, en el pasado, y lo he perdido. No he tenido confianza en mi derecha, lo cual es raro, no es algo a lo que me acostumbre. Siento que mis golpes son normales en este momento, no son como antes, así que es frustrante ver eso", afirmó.

"Las sesiones de práctica no han sido increíbles. Estoy tratando de hacer algo mejor. Espero que pueda sentir que estoy haciendo algo con la bola cuando me viene. Siento que no estoy haciendo lo suficiente. Viene demasiado plano, no hay suficiente rotación, no hay suficiente potencia a veces. Es frustrante no poder corregir eso y arreglarlo", añadió.

Tsitsipas, que explicó que no sufrió las consecuencias del apagón del lunes ya que no tuvo que salir del hotel, insistió en las malas sensaciones con las que se marcha de la Caja Mágica. "Gané el partido contra Struff, resté bien, pero no pude repetir esos restos. El servicio fue un poco diferente... No quiero decir nada. Estoy esperando la próxima oportunidad", dijo.

"Hablaré con mi equipo. Trataré de resolverlo. Es un poco extraño ahora mismo. Hay ciertas cosas que he mejorado, pero no pongo suficiente presión en mis restos. Siento que cuando resto no tengo esa confianza de ver que mi bola tiene el camino que debe tener. Es frustrante porque sé que tengo la capacidad para hacer un golpe así y presionar constantemente y aplicar presión en el intercambio. Estoy un poco perdido ahora mismo. Tengo que tomarme un poco de tiempo y pensar qué debería ser lo siguiente", terminó.