Wawrinka y Tsitsipas jugarán el torneo de Mallorca

Archivo - Stan Wawrinka intenta golpear una pelota en el torneo de Wimbledon - Steven Paston/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista suiza Stanislas Wawrinka, ganador de tres 'Grand Slams', y el griego Stefanos Tsitsipas son las últimas incorporaciones al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo correspondiente a la ATP que se disputa sobre hierba del 20 al 27 de junio en el Mallorca Country Club de la localidad de Santa Ponça, según confirmó este martes el director Toni Nadal.

"El reto cada año es mantener o mejorar el nivel del cuadro, y este año es muy alto. Tenemos grandes nombres y grandes jugadores, como Bublik, Tsitsipas, Wawrinka o Kyrgios, capaces de ofrecer un tenis de primer nivel", remarcó Toni Nadal en la presentación del torneo.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal recordó que "muchos jugadores eligen venir a Mallorca por el trato que reciben, por la calidad de la hospitalidad y porque aquí se sienten a gusto". "Las condiciones son ideales para preparar Wimbledon: pistas en perfecto estado, buen clima y la posibilidad de entrenar cada día, algo que no siempre ocurre en otros torneos. Todo eso hace que el nivel sea muy atractivo, tanto para los jugadores como para el público más especializado", subrayó.

La edición de este año del torneo mallorquín contará con uno de los cuadros más fuertes que ha tenido el torneo después de la incorporación de Tsitsipas, jugador que estuvo entre los diez mejores del mundo durante varios años, pero que ahora no atraviesa un buen momento, y del veterano Wawrinka, en su último año en el circuito.