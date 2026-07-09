Archivo - Wilson lanza la nueva colección de raquetas Defyer para maximizar el efecto en la pista. - WILSON - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Wilson Sporting Goods ha anunciado el lanzamiento de 'Defyer', su nueva línea de raquetas de tenis de alto rendimiento empleada por jugadores como Karen Khachanov, Sebastian Korda, Peyton Stearns, Holger Rune y Moise Kouame que proporciona una potencia y efecto explosivos y aúna principios inspirados en el automovilismo con el deporte de la raqueta.

El proyecto ha sido desarrollado por Wilson Labs, el centro de innovación de la firma, con el objetivo de construir un producto capaz de resistir las nuevas condiciones de fuerza y velocidad del juego actual.

El equipo de investigación presentó inicialmente un prototipo completamente negro con un detalle rojo a deportistas profesionales como Karen Khachanov, Sebastian Korda y Peyton Stearns. El tenista Karen Khachanov ha afirmado que la raqueta le pareció fiable desde el primer momento que la usó y que la versión final ha superado todas sus expectativas.

La multinacional ha ampliado sus pruebas en la pista a competiciones universitarias y a profesionales que se han convertido en embajadores de la marca como Holger Rune y Moise Kouame. El jugador Holger Rune ha asegurado que el prototipo le llamó inmediatamente la atención al testearlo y ha agradecido el apoyo de la compañía durante su proceso de recuperación.

Por su parte, Moise Kouame se ha incorporado al proyecto tras convertirse en el tenista más joven en alcanzar la tercera ronda de un 'grande', el torneo de Roland Garros en este 2026, en los últimos 20 años.

La versión definitiva de 'Defyer v1' ha incorporado las recomendaciones de los jugadores mediante elementos tecnológicos precisos como el 'Airfoil Bumper', un diseño aerodinámico que reduce la resistencia al aire. Asimismo, la raqueta ha integrado la tecnología 'Si3D' para optimizar la flexibilidad lateral y la potencia de los efectos, un mango de torsión firme que favorece la estabilidad y el color 'adrenalyn red' como guiño al logotipo de la marca.

El director general de deportes de raqueta en Wilson, Jason Collins, ha insistido en que el objetivo es dar facultades a los deportistas para superar sus límites.

Esta colección, que se ha diseñado especialmente para tenistas avanzados, se ha estructurado en cuatro modelos diferentes, 100, 100L, 100UL y 98 Pro, cuyo precio oscila entre los 240 y los 290 euros. La colección completa está disponible en preventa a partir de este jueves. Los modelos 100L y 100UL, estarán disponibles a partir del 21 de agosto.