Wilson lanza la zapatilla para tenis Rush 5 Tour, potencia explosiva y durabilidad para Álex de Miñaur.

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Wilson ha anunciado este martes el lanzamiento de su nueva zapatilla de tenis para hombre, la Rush 5 Tour, que está diseñada para la velocidad, la exigencia física y el movimiento implacable del juego moderno de jugadores como el australiano de origen español Álex de Miñaur.

La Rush 5 Tour ofrece una propulsión explosiva, una estabilidad sin concesiones y una durabilidad de nivel profesional. La franquicia renovada ha sido validada mediante exhaustivas pruebas con embajadores de la marca y será utilizada en pista por los tenistas Álex de Miñaur, Karen Khachanov y Jirí Lehecka, entre otros.

La Rush 5 Tour es la zapatilla de tenis para hombre más premium de Wilson, desarrollada durante dos años mediante análisis biomecánicos, investigación avanzada de materiales y pruebas continuas con deportistas.

Cada elemento ha sido diseñado para responder a tres necesidades clave del rendimiento del juego moderno: ajuste seguro, sensación explosiva y control a alta velocidad.

El ajuste se mantiene cuando el juego se acelera. Basada en la horma Rush probada, la Rush 5 Tour conserva el ajuste en el que confían los jugadores, perfeccionando la sujeción para movimientos laterales agresivos.

El sistema interno de sujeción EndoFit en la parte media del pie envuelve el pie desde el interior, creando una sensación de seguridad y conexión que reduce el movimiento dentro de la zapatilla y genera confianza al frenar, cambiar de dirección y correr a alta velocidad.

Además, la parte superior de la malla técnica GammaWeave aporta estructura donde el pie más lo necesita, fijándolo durante cargas laterales sin dejar de ser ligera y transpirable. Esto se traduce en soporte sin volumen y sujeción sin rigidez.

Bajo el pie, una mediasuela de Pebax en el antepié proporciona una pisada ligera y reactiva con un retorno de energía eficiente. Inspirada en el calzado de running de élite y reinventada para el tenis, esta tecnología amortigua y devuelve energía manteniendo al jugador conectado a la pista. El resultado es una sensación rápida y controlada que se mantiene constante durante partidos largos y peloteos de alta intensidad.

En el centro de la zapatilla se encuentra el Dual Axis Speed Carbon Frame, inspirado en la ingeniería de raquetas de Wilson y desarrollado a partir de los aprendizajes de la tecnología de raquetas de carbono Fortyfive de Wilson.

Diseñado para gestionar las fuerzas de torsión generadas por movimientos laterales agresivos, el diseño tipo 'yugo' del medio pie aporta estabilidad y control donde más se necesita.

Al reforzar el movimiento lateral y permitir una flexión natural en el antepié, el sistema favorece impulsos potentes sin limitar el movimiento de adelante hacia atrás.

NUEVOS COLORES

Concebida para destacar, la paleta en blanco, castaño y coral intenso es la primera del año, con más lanzamientos previstos en cada Grand Slam. "Nuestro objetivo con la Rush 5 Tour era sencillo pero ambicioso. Queríamos crear una zapatilla que apoyara el movimiento explosivo en todas las direcciones sin renunciar al control que esperan los jugadores de élite. El tenis es más rápido y físico que nunca, y el calzado debe estar a la altura. Eso es exactamente para lo que está diseñada la Rush 5 Tour", afirmó Tate Kuerbis, Senior Director of Footwear Design en Wilson.

La Rush 5 se presenta en tres modelos -Lite, Pro y Tour-, que oscilan entre los 130 y 200 euros, ofreciendo diferentes opciones para múltiples niveles de juego y preferencias, desde principiantes hasta profesionales y todo lo intermedio.

La colección Rush 5 estará disponible en tiendas y online en Wilson.com a partir del 12 de febrero. La Rush 5 se suma a la creciente gama premium de calzado de tenis de Wilson, que incluye la zapatilla de tenis para chicas Intrigue, lanzada el año pasado.