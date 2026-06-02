Wilson presenta la colección Sport Professionals: 'The Open Era'. - WILSON

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Wilson Sporting Goods presenta el nuevo capítulo de su línea de ropa deportiva 'premium', Wilson Sport Professionals: 'The Open Era', una colección inspirada en uno de los momentos más transformadores de la historia del tenis y reimaginada para el atleta moderno actual coincidiendo con el torneo de Roland Garros.

Enraizada en la atmósfera revolucionaria de París en 1968, la colección honra el momento en que el tenis cambió para siempre, cuando profesionales y aficionados compitieron codo con codo por primera vez en casi 80 años.

Más que un punto de referencia nostálgico, la colección canaliza el espíritu de liberación, autoexpresión y progreso que definieron tanto la ciudad como el deporte durante esa época. Diseñado desde el prisma de la 'neonostalgia', Wilson Sport Professionals fusiona la sastrería inspirada en la herencia con la ingeniería moderna del rendimiento, creando una colección pensada para moverse sin problemas entre la competición y la vida cotidiana.

"El año 1968 supuso un cambio cultural y deportivo crucial. Había una sensación de progreso, individualidad y posibilidad tanto dentro de París como dentro del propio tenis. Con WSP, queríamos reinterpretar esa energía para hoy, creando una colección que se sienta elevada, intencionada y discretamente poderosa", comentó Joelle Michaeloff, directora creativa de Wilson Sportswear.

Elaborada con una filosofía que Wilson describe como 'elegancia técnica', la colección prioriza la precisión sobre el exceso. La innovación técnica está intencionadamente incrustada bajo siluetas atemporales y detalles refinados, permitiendo que las características de rendimiento existan sutilmente dentro de las prendas en lugar de definirlas visualmente.

La colección incluye siluetas de performance a medida inspiradas en la moda parisina de los años 60, prendas técnicas de punto diseñadas para la transpirabilidad y el movimiento, tejidos ultraligeros y de secado rápido con caída y textura premium.

Esta tecnología de alto rendimiento furtiva diseñada para integrarse perfectamente en el estilo cotidiano elevado presenta una paleta de colores contenida inspirada en los campos de arcilla franceses, la arquitectura de acero y los neutros parisinos.

El lenguaje de diseño se inspira en los icónicos movimientos de moda de los años 60 y referencias culturales, incluyendo la sastrería estructurada, la prenda de punto geométrica y el auge de siluetas experimentales que desafiaban las convenciones tradicionales del deporte y el estilo.

La colección Wilson Sport Professionals la portan los embajadores de Wilson Tennis 360 en el actual Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, entre ellos la ucraniana Marta Kostyuk, semifinalista en el torneo parisino.