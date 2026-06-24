Wimbledon se muestra "decepcionado" ante la intención de los tenistas de alargar su protesta por los premios

Archivo - 13 July 2025, United Kingdom, London: Italian tennis player Jannik Sinner celebrates after defeating Spain's Carlos Alcaraz during their Gentlemen's Singles Final on day fourteen of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 24 Jun. (dpa/EP) -

Los organizadores del torneo de Wimbledon se han mostrado "sorprendidos y decepcionados" debido a la decisión de los principales tenistas de limitar su disponibilidad ante los medios de comunicación durante el certamen de este año, en el marco de su disputa sobre los premios en metálico de los 'Grand Slams'.

El All England Club había anunciado a principios de este mes que la bolsa de premios para la cita de este 2026 se había incrementado en un 20%, después de que los jugadores protestaran en el pasado Roland Garros limitando a 15 minutos sus compromisos con los medios antes del torneo.

Sin embargo, se ha informado de que los jugadores repetirán esta protesta en Londres duarnte este fin de semana y también limitarán las entrevistas tras los partidos igualmente a 15 minutos a lo largo de la primera semana del torneo, que comenzará el próximo 29 de junio.

"Nos sorprende y nos decepciona esta medida", declaró este miércoles un portavoz del All England Club a la agencia Press Association. "En Wimbledon, los jugadores son el centro de todas nuestras decisiones e invertimos mucho en ellos cada año. El fondo total de premios de este año ha aumentado un 20%... lo que supone el mayor incremento en la historia de nuestro torneo", recalcó el mismo portavoz.

"A esto se suma la inversión de cientos de millones de libras en mejoras de las instalaciones para los jugadores, como parte de un plan de transformación de tres años destinado a crear un entorno de rendimiento de primera categoría para los jugadores", dijo el portavoz.

Los representantes de los jugadores de los circuitos ATP y WTA habían calificado en su momento el aumento de los premios en metálico de Wimbledon como "un paso adelante genuino y significativo" y "una señal de intención significativa", pero insistieron en que siguen sin resolverse cuestiones importantes.

Sostienen que el actual premio en metálico representa el 14,4% de los ingresos previstos para el torneo, todavía por debajo del 14,9% asignado en 2015. Los jugadores habían propuesto elevar dicha cantidad al 16% como "un paso intermedio significativo" hacia su petición de aumentar al 22% para 2030, en línea con los principales torneos del circuito.

Los organizadores de Wimbledon han desdeñado ese porcentaje debido a su mayor responsabilidad a la hora de invertir en instalaciones y en el desarrollo del tenis en general, a diferencia de otros torneos. Así, el All England Club podría reunirse con representantes de los jugadores tras el torneo de este año para abordar todas sus preocupaciones.