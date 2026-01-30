Zverev: "Lo que más lamento es probablemente el segundo set"

El tenista alemán Alexander Zverev durante su semifinal ante Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia 2026 - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev vivió "una lucha increíble" este viernes con el español Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y aunque se mostró "orgulloso" de su partido, sí lamentó sobre todo el no haber ganado el segundo set que podría haber cambiado el devenir del choque porque posteriormente aparecieron los problemas físicos de su rival que tuvo margen para ir recuperándose.

"Fue una lucha increíble, una batalla. Para ser sincero, no me quedaba absolutamente nada, incluso midiendo 1,98, normalmente puedo confiar un poco más en mi saque, pero mis piernas dejaron de empujar hacia arriba. Así es la vida, seguimos adelante", señaló Zverev en rueda de prensa tras el partido.

El de Hamburgo reconoció que no lo hizo "bien en el tercer y cuarto set" cuando el murciano ya sufría de calambres. "Debería haberlos ganado con más facilidad, pero él estaba golpeando mucho mejor. No estaba entrando en los peloteos y probablemente debería haber sido un poco más agresivo. Sin embargo, lo que más lamento es probablemente el segundo set, no haberlo ganado porque habría cambiado ir a un set y que él tuviera calambres", admitió tras haber estado 5-2 en el segundo parcial.

En este sentido, el germano cree que estar dos sets a cero abajo permitió a Alcaraz tomarse "como una hora y media de descanso, donde prácticamente no se movió". "Así que, repito, quizás debería haberlo aprovechado mejor, en cierto modo, y quizás debería haber ganado los juegos y los sets un poco más rápido. Quizás no habría tenido tanto tiempo para recuperarse, pero en el quinto set su forma de moverse fue increíble otra vez", advirtió.

'Sascha' lamentó no haber jugado "bien" cuando tuvo saque para cerrar el segundo set, pero no de su tenis en el quinto. "No me arrepiento de muchos puntos porque me aferraba con todas mis fuerzas porque estaba agotado. Pero creo que ganar el set y que él empezara a tener calambres en el tercero, probablemente habría marcado la diferencia", recalcó.

Para el de Hamburgo, pese a las molestias del número uno del mundo, es "un gran jugador, pase lo que pase", y que eso quizá le hizo ser "un poco cauteloso y un poco cuidadoso" cuando estaba con problemas físicos, y apuntó que no se inquietó por el buen historial a cinco sets del español. "Sé que mi récord a cinco sets también es bastante bueno. Sé que él es muy, muy fuerte y difícil de vencer en partidos largos, lo demostró el año pasado en París también contra Jannick (Sinner)", recordó.

"Tenía calambres, así que normalmente no se puede pedir una baja médica por calambres. ¿Pero qué puedo hacer? No es mi decisión. No me gustó, pero no es mi decisión. Siendo sincero, no quiero hablar de esto, creo que esta fue una de las mejores batallas que he tenido en Australia y no merece ser el tema ahora", zanjó Zverev sobre la polémica con la juez de silla tras la atención que recibió el murciano del fisio.

Con todo, Zverev subrayó que "probablemente" este fue el partido más duro de su carrera. "Creo que ambos llegamos al límite, así que, en cierto modo, también estoy orgulloso de mí mismo, de cómo aguanté y recuperé dos sets, pero claro, es decepcionante. Este es el comienzo del año y si sigo jugando así, si sigo entrenando como entreno, creo que va a ser un buen año", deseó.