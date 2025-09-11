La acción de Inditex sube casi un 10% en dos días al calor de resultados y vuelve a niveles de junio

Archivo - Fachada de una tienda de Zara, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La firma textil vuelve a presidir los ascensos de la Bolsa este jueves con un alza de un 2,66%

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Inditex han alargado este jueves su momento dulce y han enlazado una subida acumulada de un 9,36% en las dos últimas sesiones, hasta situarse en los 46,64 euros el título, tras haber comunicado en la madrugada de ayer los resultados de su primer semestre fiscal y, especialmente, por haber constatado un "fuerte" impulso de ventas en el arranque del tercer trimestre.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la cotizada más grande del mercado español ha vuelto a marcar máximos de mediados del pasado junio tras un verano anémico en la cotización y en el que la acción llegó a caer hasta los 40 euros.

De hecho, el conglomerado textil ha vuelto a presidir este jueves el apartado de las subidas de la Bolsa española con un avance de un 2,66%, tal y como hizo ayer al dispararse un 6,52%.

Con todo, Inditex es el segundo valor del Ibex 35 con peor desarrollo en 2025 al anotarse hasta la fecha un retroceso acumulado de un 6,04%, si bien el 'trono' en cuanto a la capitalización bursátil lo mantiene con holgura de la mano de sus 145.360 millones de euros de valor --es decir, sólo en la presente jornada Inditex ha sumado 3.770 millones de euros a su capitalización--.

En un plano más amplio sobre la comunicación de sus resultados, el conglomerado textil registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes.

De esta forma, el gigante textil volvió a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque con crecimientos más moderados, por debajo de lo que apuntaban los analistas.

No obstante, la compañía resaltó el "fuerte" comienzo del segundo semestre de este año y que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido "muy bien recibidas" por sus clientes. Así, las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Durante la conferencia ante los analistas, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, destacó la "aceleración" de las ventas en tienda y 'online' en el inicio del tercer trimestre, el "sólido rendimiento" del grupo, con ventas "satisfactorias", en "un entorno complejo" y las "importantes" oportunidades de crecimiento.

"Es obvio que estamos viendo una evolución positiva a lo largo del año. Seguimos confiando en el año que tenemos por delante y, como siempre, estamos centrados en aumentar la diferenciación del modelo de negocio", afirmó el consejero delegado de Inditex en la conferencia ante analistas para presentar sus resultados, en la que se ha destacado además que todas las marcas crecen en moneda constante.

"PUNTO DE ENTRADA PARTICULARMENTE ATRACTIVO"

Los analistas de Bank of America han enunciado en un informe sobre Inditex que la compañía ofrece un "punto de entrada particularmente atractivo".

"Mantenemos nuestra apuesta de 54 euros de precio objetivo, que ofrece un potencial de subida de aproximadamente el 20% y reiteramos nuestra recomendación de 'comprar'", han vaticinado, al haber constatado unos mejores resultados de lo esperado y resiliencia en los márgenes.

De este modo, los expertos del banco estadounidense han anotado positivamente asuntos como la aceleración del tercer trimestre, que implica un sólido comienzo de la temporada otoño/invierno.

"Este inicio más sólido de lo esperado debería estar respaldado por una política de precios selectiva durante el trimestre y para compensar el impacto de los aranceles estadounidenses", han apuntado, para además destacar a favor del grupo elementos como la estrategia de 'near-shoring' y una cadena de suministro flexible.

También han subrayado el "estricto control" de los gastos operativos como variable que ha impulsado la resiliencia del margen: "El margen bruto del grupo superó las expectativas en 20 puntos básicos, con el impacto inicial de los aranceles parcialmente compensado por el impulso del tipo de cambio. Además, los gastos operativos se mantuvieron bajo control por segundo trimestre consecutivo", han circunscrito.