Acciona Energía se dispara un 5,7% tras el interés de los fondos por comprarla

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Acciona Energía subían este miércoles cerca de un 5,7% desde la apertura del mercado, después de que los principales fondos de inversión internacionales hayan mostrado interés por hacerse con la compañía de la familia Entrecanales, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

En concreto, sus acciones pasaron de cotizar al precio de 21,06 euros al que cerraron la sesión del martes al de 22,26 euros al que cotizan actualmente, lo que representa un alza del 5,7%.

Según 'Cinco Días', Brookfield, KKR, EQT y GIP (BlackRock), todos ellos con fondos especializados en energía, ya ha presentado ofertas por hacerse con parte o el total de la compañía, al tiempo que Ardian y Qualitas Energy también se han interesado. Fuentes de Acciona consultadas por Europa Press han declinado hacer comentarios al respecto.

El pasado mes de febrero, Acciona, la matriz de Acciona Energía, encargó a un banco de inversión realizar un análisis para estudiar las distintas alternativas para el futuro de la cotización de su filial energética.

Las últimas fuentes oficiales de la compañía apuntaban a la exclusión de bolsa, una fusión con la matriz, encontrar un socio, continuar como ahora o un 'spin-off' que excluya el negocio de energía de la matriz, como las distintas opcionesque se barajan.

Sin embargo, en los últimos meses han trascendido informaciones que apuntan al interés de los fondos. La última vez, el pasado 19 de junio, cuando se dijo que fondos árabes y estadounidenses estarían interesados en hacerse con una participación mayoritaria de la compañía.

Ese día la acción también llegó a subir un 5% hasta los 23,9 euros, pero a lo largo de las jornadas posteriores volvió a caer y ahora sube nuevamente con nuevas especulaciones sobre el futuro de su cotización, aunque todavía lejos de los 43,5 euros a los que llegó a subir en agosto de 2022.