Acciona Energía sube un 5% en Bolsa tras trascender que fondos árabes y de EEUU quieren comprar una parte

Archivo - Planta fotovolatica de El Romero, operada por Acciona Energía en Chile. - ACCIONA ENERGÍA - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los títulos de Acciona Energía se disparaba más de un 5% en los primeros compases de la sesión bursátil de este viernes tras conocerse que fondos árabes y estadounidenses estarían interesados en hacerse con una participación mayoritaria de la filial de renovables del grupo Acciona.

En concreto, las acciones de Acciona Energía subían un 5,19% en torno a las 9.40 horas, hasta los 23,90 euros, mientras que los títulos de Acciona se alzaban un 3,22%, hasta los 275,4 euros, siendo las mayores subidas de todo el Ibex en un día marcado por los descensos en el selectivo madrileño.

Este posible movimiento por parte de los fondos extranjeros se enmarca en la revisión estratégica que está llevando a cabo la compañía, que ha abierto formalmente el proceso para buscar un socio estratégico en la filial, según ha publicado 'El Español' este viernes, que apunta además que energéticas españolas como Naturgy o Repsol podrían estar interesadas en comprar los activos renovables de Acciona Energía.

Precisamente, hace justo una semana, también trascendía que KKR y Brookfield estarían preparando ofertas para una posible compra de la filial de Acciona, lo que igualmente disparó las acciones de la empresa.

De este modo, tanto KKR como Brookfield se encontrarían entre los inversores contactados por la familia Entrecanales, al frente de Acciona, para realizar una posible compra en Acciona Energía, ya sea de su totalidad o de una parte.