ACS se dispara casi un 10%, hasta máximos históricos, tras recibir otro espaldarazo de los analistas

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de ACS se revalorizaron este martes cerca de un 10%, hasta alcanzar nuevos máximos históricos, coincidiendo con un nuevo informe que sigue elevando su potencial en bolsa, pese a acumular solo en lo que va de año un alza superior al 56%.

En concreto, los analistas de Jefferies han aumentado su precio objetivo desde los 116 euros que pronosticaban anteriormente hasta los 143 euros de ahora, toda vez que han reiterado su recomendación de compra.

De esta forma, los títulos de la multinacional presidida por Florentino Pérez abrieron la jornada en 122,7 euros y la concluyeron en 133,8 euros, lo que supone un alza del 9,85%, su mejor comportamiento desde el 9 de noviembre de 2020, cuando el conjunto de la bolsa se disparó con motivo del avance en las vacunas contra el Covid-19.

Este martes, ACS también ha sido el valor que más se ha revalorizado de toda la bolsa española, en una jornada en la que el Ibex 35 se ha anotado un alza del 1,8%.

El último informe de Jefferies, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que los centros de datos, una de las principales apuestas de ACS en todo el mundo, sigue demostrando una gran fortaleza desde el punto de vista de la demanda de Inteligencia Artificial (IA).

"El contexto general sigue siendo extremadamente rentable para contratistas como ACS, ya que el sector tecnológico permanece en un ciclo alcista a largo plazo con mayor escala, complejidad y, lo más importante, urgencia, lo que permite elevar la rentabilidad", argumenta.

NUEVO CENTRO DE DATOS EN MADRID

En este sentido, el informe recoge las previsiones de que uno de los centros de datos que ACS, en el marco de su alianza con BlackRock, está desarrollando en España, el de Alcalá de Henares (Madrid), esté comercializado y listo para entrar en operación con 20 megavatios (MW) a lo largo de 2026.

No obstante, también destaca el resto de infraestructuras en las que ACS está enfocado, como las concesiones de autopistas en Estados Unidos, donde se espera que este año concluya las obras de dos 'managed lines' que explotará posteriormente, o el desarrollo de reactores nucleares en Reino Unido en colaboración con Rolls-Royce.

Este próximo viernes, 8 de mayo, ACS celebrará su junta de accionistas en Madrid, antes de que el 12 de mayo presente los resultados del primer trimestre. Jefferies prevé que reporte unos ingresos de 12.759 millones de euros, un 8% más que hace un año.

En el último mes, Morgan Stanley también elevó el precio objetivo de ACS en un 69%, pasando de los 85,56 euros por título previos a los 150 euros por acción actuales.

IMPULSO DE HOCHTIEF

De forma paralela, el banco de inversión también ha elevado un 24% el precio objetivo de Hochtief, la filial alemana de ACS a través de la cual controla la mayor parte de las empresas con las que opera en países como Estados Unidos o Australia, desde los 387 a los 480 euros.

A raíz de este nuevo impulso, las acciones de Hochtief también se han elevado un 16,15% este martes en la bolsa de Fránckfurt, hasta los 529 euros por acción.