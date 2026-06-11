ACS se dispara más de un 5% en Bolsa tras ganar su filial Dragados un contrato para el metro de Londres

Archivo - Exterior del edificio de la sede de la constructora española Grupo ACS en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de ACS subían más de un 5% hacia las 10.00 horas, liderando los ascensos del Ibex 35, tras conocerse que su filial Dragados ha sido seleccionada, junto con otras dos empresas, para realizar mejoras en dos estaciones del metro de Londres.

En concreto, los títulos del grupo que preside Florentino Pérez subían un 5,1%, hasta los 123,8 euros por acción, ampliando las ganancias que ya mostraba en la apertura de la sesión bursátil de este jueves.

Según publica hoy el diario 'Expansión', Dragados, filial de ACS, ha entrado junto a las empresas Amey y Costain en un contrato marco de Transport for London (TfL), la empresa pública que gestiona el transporte público de Londres, para acometer mejoras en dos estaciones del Metro de Londres por un valor de 840 millones de libras (974 millones de euros).

Las tres firmas seleccionadas se encargarán de trabajos de mejora en las estaciones de South Kensington y de Elephant & Castle, según afirma el diario económico.