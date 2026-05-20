Andino Global cierra su debut en BME Growth con un alza del 4,67% y una capitalización de 64,6 millones

Andino Global debuta en BME Growth con una valoración de 61,7 millones de euros. - BME

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 'holding español' Andino Inversiones Global ha cerrado este miércoles su debut en BME Growth con una subida del 4,67%, hasta los 3,14 euros y una capitalización bursátil de un total de 64,58 millones de euros.

En concreto, la compañía fijó un precio de salida de tres euros por título, lo que implicó una valoración de 61,7 millones de euros, tras tomar como referencia el precio del cierre del martes del valor en Euronext Acces+, donde cotiza desde 2024.

La firma ha iniciado su negociación con el código 'AIG' con Armabex Asesores Registrados (Armanext) como asesor registrado y Renta 4 Banco como proveedor de liquidez. Según explicó en días anteriores, Andino Global busca con el 'dual listing' reforzar su visibilidad.

Con el tradicional toque de campana a las 12.00 horas, Andino Global se convierte en la séptima compañía que se une a los mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME) este año, dos de ellas salidas a Bolsa (TSK y Arteche) y otras cinco incorporaciones en los mercados de crecimiento.

El consejero delegado de BME, Juan Flames, ha dado la bienvenida a Andino Global y ha celebrado que la firma haya escogido cotizar en los mercados de crecimiento de BME "para reforzar su visibilidad y el acceso a los inversores, porque son el mejor lugar para las compañías con negocio en Iberoamérica que quieren crecer en Europa".

Andino Inversiones Global es un holding español que cuenta con una participación del 67,3% en Andino Investment Holding, un conglomerado peruano especializado en servicios de logística e infraestructura en aeropuertos y puertos.

Dentro de Andino Inversiones Global se incluye Saasa. La compañía inició operaciones a mediados del mes de abril de su nueva terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de la que se prevé una capacidad de 40.000 toneladas en el primer año.

La firma registró pérdidas de 9,6 millones de euros al cierre del 2025, el doble frente a los 4,4 millones del año anterior, mientras que los ingresos repuntaron un 32,1%, hasta situarse en los 130 millones de euros.