Aplazada al 26 de mayo la comisión del Congreso encargada de la pasarela al RETA para mutualistas

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición teme que el Gobierno aproveche los próximos días para vetar enmiendas transaccionales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Trabajo del Congreso que iba a votar este miércoles la proposición de ley para que los profesionales colegiados tengan una pasarela con la que transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA) ha sido aplazada hasta el próximo martes, aunque en principios se mantiene la idea de aprobarla definitivamente en la sesión plenaria del día 28.

El órgano de la Cámara Baja se había convocado este miércoles, 20 de mayo, con la intención de continuar la tramitación de la propuesta legislativa del PSOE que se admitió a trámite en mayo de 2025.

La comisión se había convocado al finalizar el Pleno, esto es alrededor de las 15.00 horas, y ya estaba preparado tanto el informe de la ponencia --que es el trámite anterior a la comisión-- como el orden de votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

PENDIENTES DE LOS VETOS DEL GOBIERNO

Sin embargo, el inicio de la reunión se demoraba y fuentes parlamentarias han comentado a Europa Press que la mesa de la comisión, presidida por la dirigente de En Comú Aina Vidal, todavía tenía pendiente recibir algunos vetos que el Gobierno había presentado a diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios, algunas ya pactadas entre los grupos.

"Todas las enmiendas han ido al Gobierno, y el Gobierno las quiere estudiar para posiblemente vetar por modificaciones presupuestarias las mismas --ha avisado el portavoz de Justicia de Vox, Juan José Aizcorbe--. Están paralizando de forma cruel el trabajo que estamos haciendo los grupos parlamentarios".

Y es que, el Ejecutivo puede tumbar la tramitación de iniciativas legislativas, como son enmiendas al articulado, si estas suponen un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos, según reza el artículo 134.6 de la Constitución.

EL GOBIERNO TIENE MAYORÍA PARA VALIDAR SUS VETOS

Los vetos tienen que ser admitidos en este caso por la mesa de la comisión de Trabajo, algo para lo que el Ejecutivo no tiene problema porque hay mayoría de PSOE y Sumar. Así las cosas, la mesa se ha reunido para analizar esos vetos y ha avanzado que tras el estudio de los mismos dejaría otro receso para que los grupos puedan firmar diferentes enmiendas transaccionales y estudiarlas.

Finalmente, y tras unas dos horas de espera, la presidenta de la comisión, Aina Vidal, de Sumar, ha anunciado el aplazamiento de la comisión al próximo 26 de mayo, cuando ya se habrán admitido los vetos del Gobierno y los grupos habrán presentado las enmiendas que consideren oportunas.

El paso por comisión supone en la práctica el penúltimo paso de la tramitación de la norma en el Congreso. Después tendría que elevarse al Pleno y proceder posteriormente con su tramitación en el Senado.