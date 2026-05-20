Supermercados públicos contra la inflación: el plan de Mamdani para abaratar la cesta de la compra en Nueva York

Archivo - (Foto De ARCHIVO) April 14, 2026, New York, Ny, USA: NEW YORK, NEW YORK, United States - LUIZ RAMPELOTTO/EUROPANEWSWIRE / ZUMA PRESS / EURO

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad (NYCEDC) han anunciado esta semana que el distrito del Bronx ha sido elegido como la segunda ubicación del programa municipal de supermercados públicos de la ciudad.

Dentro de su programa económico, la administración de Mamdani se ha fijado como objetivo abrir un supermercado público en cada uno de los cinco distritos de la ciudad antes de que termine su primer mandato, y ha solicitado al ayuntamiento una inversión de 70 millones de dólares (60,4 millones de euros al cambio actual) en fondos de capital para poner en marcha estas cinco tiendas.

"Garantizar que todos los neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio es fundamental para nuestra agenda de asequibilidad", ha dicho Mamdani este lunes durante el anuncio de la segunda apertura.

El político independiente de 34 años, nacido en Uganda, es conocido principalmente por sus propuestas como el servicio gratuito de autobuses, tarifas planas de metro y el impuesto 'pied à terre' a las segundas residencias de lujo en la ciudad, desatando críticas de Donald Trump, empresarios y de otros políticos republicanos por este gravamen.

¿CÓMO SERÁN LOS SUPERMERCADOS PÚBLICOS?

Se espera que el supermercado del Bronx abra sus puertas en 2027, en el barrio de Hunts Point, y que cuente con una superficie de unos 1.860 metros cuadrados. Esta apertura se suma a la anunciada el mes pasado, una tienda en el barrio de East Harlem, en Manhattan.

El alcalde también anunció el lanzamiento del portal 'N.Y.C. Groceries Sites' para identificar posibles ubicaciones para futuras tiendas en Brooklyn, Queens y Staten Island y ha animado a los propietarios de terrenos que cumplan con los requisitos a que se presenten a través del portal para su consideración.

En esta línea, Mamdani ha prometido que los productos básicos como el pan y huevos serán más baratos en los supermercados públicos, pero no ha fijado aún una lista de precios ni descuentos concretos frente a las cadenas privadas.

Esta iniciativa ha sido diseñada para reducir el coste de los productos básicos de uso diario mediante el aprovechamiento de propiedades municipales para disminuir los gastos generales que actualmente se trasladan a los consumidores.

No obstante, según recoge The New York Times, el plan del alcalde ha despertado inquietud entre pequeños empresarios como Jerry Nunez, gerente de City Fresh Market, quienes temen que las tiendas municipales perjudiquen a los supermercados de menor tamaño.

¿ESPAÑA CUENTA CON SUPERMERCADOS PÚBLICOS?

España no tiene una red de supermercados públicos como política activa o de comunidades autónomas comparable al plan de Mamdani, pero este tema ya se ha puesto en ocasiones anteriores sobre la mesa.

En febrero de este año Más Madrid solicitó que se ponga en marcha desde la Comunidad en colaboración con los ayuntamientos una red de supermercados públicos municipales y que el Gobierno central limite los precios de productos saludables de la cesta de la compra. No obstante, esta medida fue rechazada por la Asamblea.

Asimismo, en 2023 Podemos ya había defendido una cadena pública de distribución alimentaria, una propuesta generó inquietud en algunos actores del sector alimentario como AECOC, que consideraba que "no aportaría nada" en el mercado nacional, donde coexisten todas las formas comerciales y el consumidor tiene una "enorme" capacidad de elección.

Entre los países desarrollados, Suecia cuenta con 'supermercados sociales' gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro con apoyo público, que venden productos donados por empresas y el cliente paga aproximadamente un tercio del precio original, con el foco en hogares vulnerables. No obstante, estas tiendas no han operado a nivel estatal.

Por su parte, Venezuela ha implementado la cadena estatal Abasto Bicentenario, impulsada por Hugo Chávez, tras expropiar grandes cadenas privadas, pero el proyecto acabó en cierres masivos y despidos.