Arteche sube un 7% en su debut en el mercado continuo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Arteche subían un 6,9% a las 10.20 horas en el día de su estreno en el mercado continuo, situándose en 6,90 euros por acción. No obstante, en algunos momentos desde el arranque de la sesión de este lunes, los títulos de la compañía llegaron a dispararse casi un 20%, marcando un precio de 27,80 euros por acción.

La compañía ha iniciado este lunes su cotización en el mercado continuo tras el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cotizando en el mercado principal mediante un listing directo. Con su incorporación al mercado continuo, Arteche deja de negociar en BME Growth.

El grupo vasco especializado en equipos y soluciones para el sector eléctrico explicó recientemente que su salto al segmento bursátil principal "reforzará la visibilidad, la liquidez y el perfil internacional de Arteche ante inversores institucionales y particulares".

La salida al mercado continuo mediante la modalidad de listing directo no conlleva la emisión de nuevas acciones ni de una oferta pública de venta.

De este modo, los actuales accionistas mantienen la totalidad de sus títulos y las acciones pasan a negociarse en los mercados principales de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Cuando salió a BME Growth en junio de 2021, Arteche se marcó el objetivo de "crecer y consolidarse" como una gran empresa cotizada, siempre con la mirada puesta en el largo plazo y en la creación de valor para todos sus accionistas.

El presidente y consejero delegado de Arteche, Alexander Artetxe, aseguró el pasado viernes que "alcanzar este objetivo tras más de cuatro años confirma que nuestras decisiones estratégicas y el esfuerzo de todo el equipo han dado sus frutos".

"Arteche afronta este nuevo capítulo como una evolución natural y coherente de su proyecto, tras una experiencia muy positiva en BME Growth donde el precio de las acciones se ha revalorizado más de un 467%", destacó.