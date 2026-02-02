El oro y la plata ahondan sus caídas y borran las ganancias de 2026

Archivo - Lingotes de oro. - JINGMING PAN - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro y la plata extienden a la sesión de este lunes el desplome registrado el pasado viernes, con caídas del 7% y el 12%, respectivamente, antes de la apertura de las bolsas del Viejo Continente, y prácticamente borran ya todas las ganancias acumuladas por los metales en el arranque de 2026.

La recogida de beneficios, junto con el fortalecimiento del dólar en respuesta a la elección de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal, así como la decisión del banco central estadounidense de no bajar tipos en enero y a la espera de conocer esta semana la postura del Banco Central Europeo (BCE), así como la evolución de las incertidumbres geopolíticas provocaban el brusco giro de las cotizaciones.

De tal modo, el precio del oro al contado, activo refugio por antonomasia, llegaba a caer este lunes hasta los 4.402 dólares por onza, un 7% por debajo del cierre anterior y un 21% por debajo del récord de 5.595 dólares que llegó a alcanzar la pasada semana.

Asimismo, la plata registraba un hundimiento aún más marcado al negociarse este lunes a 71,4 dólares, con una caída del 12,4% respecto del anterior cierre y del 41% desde el máximo histórico de 121,6 dólares de hace unos días.

De este modo, la cotización de ambos metales borra en apenas dos sesiones los efectos del 'rally' del comienzo de 2026, ya que el precio del oro se mantiene apenas un 1,3% por encima del nivel con el que despidió 2025, mientras que el de la plata solo cotiza unas décimas por encima del cierre del año pasado.

"El dólar se ve más saludable", resume Francesco Pesole, analista de ING Research, en referencia al cambio de tendencia observado en la moneda estadoundiense desde que Kevin Warsh se convirtió en el candidato del presidente estadounidense Donald Trump para presidir la Fed, añadiendo que la magnitud de la corrección en la sobrecompra de metales preciosos "probablemente esté ofreciendo un soporte adicional al dólar".

En este sentido, si bien el euro llegó la semana pasada a marcar máximos de cuatro años frente al 'billete verde' al cambiarse por encima de los 1,20 dólares, este lunes cotizaba ligeramente por encima de los 1,18 dólares.

De tal modo, con el dólar ya recuperándose en cierta medida, pesole espera que se moverá más en línea con los datos y la dinámica de los tipos de interés a corto plazo, apuntando como nivel de soporte entre 1,1880-1,1900 dólares por euro.

"Un nuevo tramo alcista sin datos ni eventos que lo justifiquen claramente sugeriría que el daño al dólar es más duradero. Por ahora, seguimos apostando por una mayor recuperación del dólar a corto plazo", afirma.

En esta línea, apunta el interés en comprobar la seriedad con la que el BCE aborda la apreciación del euro, aunque el hecho de que la moneda europea haya perdido los 1,20 dólares "reduce las posibilidades de una reacción expresa por parte de los miembros del BCE", por lo que es más probable que estas aparezcan en los comentarios posteriores a la reunión o en las actas.