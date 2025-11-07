Cellnex cae más de un 4% pese a anunciar que retribuirá al accionistas con 1.000 millones hasta 2026

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Cellnex caían más de un 4% a media sesión pese a anunciar que repartirá entre sus accionistas 1.000 millones de euros (entre reparto de dividendo y recompra de acciones) hasta 2026.

En concreto, los títulos de la compañía iniciaron la sesión con una caída del 0,87% que ampliaron a lo largo de la mañana hasta desplomarse un 4,71% pasadas las 12.30 horas y marcar un precio de 26,29 euros.

Cellnex anunció esta retribución al accionista pese a elevar en un 87% sus pérdidas en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta los 263 millones de euros, informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre, la propietaria de torres de telecomunicaciones registró ingresos de 2.937 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico proforma del 5,7% excluyendo Irlanda y Austria.

En concreto, la firma ha anunciado que repartirá dividendos a cargo de la parte de la reserva de prima de emisión por importe de 500 millones de euros y que lanzará un programa de recompra de acciones por otros 500 millones.

El dividendo se hará en dos tramos de 250 millones pagaderos en enero de 2026 y julio de 2026, y el importe bruto por acción y el calendario detallado se comunicarán en un futuro.

El propósito del programa de recompras es "reducir el capital social de la sociedad mediante la amortización de las acciones", y del total, 300 millones ya han sido comprometidos y 200 millones procederán de la venta de centros de datos en Francia.

En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas al de las que ya posea en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito. El programa comenzará el próximo 10 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.