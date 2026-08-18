Duro Felguera se dispara un 20% en Bolsa tras volver a beneficios en el primer semestre

Archivo - Empresa Duro Felguera - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Duro Felguera subían un 20% en Bolsa a las 9.28 horas después de que la compañía asturiana notificara ayer, tras el cierre de mercado, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 241,8 millones de euros en los seis primeros meses del año, saliendo así de los 'números rojos' de 26 millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, los títulos de la empresa de ingeniería avanzaban un 20% en Bolsa, hasta los 0,246 euros por acción, después de haber iniciado la jornada con un alza superior al 6%.

La compañía informó a última hora de la tarde de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de sus resultados semestrales, con ganancias de casi 242 millones de euros entre enero y junio gracias, entre otras cuestiones, a la cancelación de una partida de 234 millones de euros prevista para contingencias y provisiones de litigios.

La cifra de negocio de la compañía asturiana se redujo hasta los 31 millones de euros, frente a los 116 millones del anterior periodo, afectada por el menor volumen de cartera y la limitada incorporación de nuevos proyectos, de los que unos 20 millones corresponden al mercado nacional y los otros casi 11 millones al mercado internacional.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Duro Felguera también volvió a registrar números positivos, con 5,13 millones de euros, mientras que en los primeros seis meses de 2025 la empresa informó de 18 millones de pérdidas, todo pese al retraso de la homologación judicial de su Plan de Reestructuración respecto al calendario inicialmente previsto.

También ayer la compañía informó de que ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial, para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México y que le proporcionará ingresos de 210 millones de euros.

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín --una planta de fertilizantes, también en México-- forman parte del plan de crecimiento diseñado por la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio.

"Los resultados del primer semestre, con la vuelta al Ebitda positivo, reflejan los efectos de la reestructuración en el plano financiero y sientan las bases para nuevos proyectos. Tula es la primera muestra concreta de esa nueva etapa: un proyecto que responde al interés de la compañía y que nos permite empezar a reconstruir cartera sobre una estructura mucho más sólida", destacó el presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa.