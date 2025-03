Grifols cae un 5% pese al respaldo de la CNMV y negar "dolo continuado" en su conducta

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grifols caían un 5% en Bolsa hacia las 11.30 horas de este martes, hasta intercambiarse a un precio unitario de 9,576 euros, en un contexto marcado por el repaldo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la firma catalana, que negó cualquier tipo de "dolo continuado" en su conducta y en la de sus consejeros.

Grifols ha rechazado además la obtención de beneficios económicos por "supuestas" irregularidades, relacionados con la posible incorporación de "datos inexactos u omisión de aspectos relevantes" en los informes financieros y de gestión de 2021 a 2023, así como en la información financiera semestral de 2023.

La compañía catalana precisó este lunes que su comité ejecutivo refleja la posición de la CNMV, al adoptar el acuerdo de incoación, y que se hizo público al mercado mediante un comunicado en la misma fecha en la que el organismo supervisor expresamente constataba que las supuestas deficiencias que daban lugar al expediente incoado "no determinaban incorrecciones de calado en las cifras contables reguladas".

Asimismo, la CNMV demostraba que las "magnitudes contables básicas de Grifols no eran incorrectas, a salvo del tratamiento contable de dos operaciones concretas (...) que han sido objeto de explicación y reexpresión separada por la compañía en el primer semestre de 2024".

En concreto, Grifols insistió ayer en que tanto el dictamen de legalidad en relación con el 'Informe razonado relativo a las irregularidades contables en Grifols, S.A', elaborado por el Departamento de Información Financiera y Corporativa de la Dirección General de Mercados del organismo presidido por Carlos San Basilio, como el acuerdo del comité ejecutivo "descartan expresamente cualquier tipo de dolo".

Asimismo, el comité ejecutivo de la compañía catalana, además, ha constatado que las presuntas irregularidades no han supuesto beneficio económico alguno.

No obstante, el organismo presidido por Carlos San Basilio abrió a finales del año pasado un expediente sancionador a la compañía catalana por defectos en la información financiera y en los informes de gestión, que aún no ha sido cerrado.

SCRANTON DEFIENDE QUE EL 'ATAQUE' DE GOTHAM ESTABA "PLANIFICADO"

Scranton, grupo europeo formado por 17 invesores --3 de ellos de la familia Grifols--, ha defendido en un escrito remitido este lunes a la Audiencia Nacional que el 'ataque' del fondo bajista Gotham City Research, lanzado el 9 de enero de 2024, sobre la compañía de hemoderivados estaba "meticulosamente planificado" para manipular al mercado.

En una providencia, recogida por Europa Press, Scranton asegura que tanto el informe como "todo" lo que rodeó a la publicación del mismo estaba "meticulosamente planificado", refiriéndose al anuncio del 'ataque' previo del día 8 de enero de 2024, el envío a periodistas, los mensajes acompañantes o la hora de la publicación del mismo al día siguiente, entre otras cuestiones.

"Todo ello no tiene más lógica que provocar la caída del precio de la acción", critica la firma, que evidencia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avalado las cuentas de Grifols, si bien no ha respaldado las afirmaciones difundidas por Gotham.

En concreto, recuerda que el organismo presidido por Carlos San Basilio ha dejado claro que "no se han encontrado evidencias que permitan concluir que la cifra de endeudamiento financiero reflejado por Grifols en sus estados financieros anuales consolidados no se corresponda con la realidad o que la consolidación de Haema y BPC fuese incorrecta" y que "las deficiencias detectadas no determinaban incorrecciones de calado en las cifras contables".

En este sentido, Scranton apunta a que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tendrá que determinar si Gotham y General Industrial Partners LLP (GIP) transmitieron al mercado "señales falsas o engañosas los días 8 y 9 de enero de 2024", lo que supone "la esencia del delito de manipulación de mercado".

"Así, por ejemplo, el post publicado en 'X' (antiguo Twitter) a las 22.01 horas del día 8 ya transmite señales falsas o engañosas. No sólo porque se afirma --sin matices-- 'que las acciones no se pueden invertir y se dirigirán a cero', sino porque se compara la situación de Grifols con la de Let's Gowex", señala Scranton, que figura como personada en la cauda como perjudicada, lo que le permite poder mandar escritos.

De esta manera se transmitió la señal de que Grifols suponía un "gran fraude financiero" en la línea del conocido caso de Gowex, que fue atacado por el inversor bajista en 2014, "y ese es el contexto en el que llegó el informe de Gotham y GIP al mercado al día siguiente para producir el mayor impacto posible a la baja".

"En realidad, la señal que transmitieron Gotham y GIP al mercado para provocar la caída de las acciones --y así obtener pingües beneficios-- era que Grifols constituía un enorme fraude financiero al estilo de Gowex, que ocultaba transacciones y que manipulaba la deuda declarada y el resultado bruto de explotación (Ebitda)", señala el grupo inversor europeo.

En conclusión, se mantienen "incólumes" los indicios racionales de criminalidad que dieron lugar a la incoación de las presentes diligencias mediante el auto del pasado 19 de noviembre de 2024.