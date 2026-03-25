Grifols se dispara casi un 7% tras aprobar la salida a Bolsa de su negocio de Biopharma en EEUU

Archivo - El CEO de Grifols, Nacho Abia (i), y el consejero Victor Grifols Deu (d), durante la junta general de accionistas de Grifols, a 5 de junio de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grifols se disparaba casi un 7% en los primeros compases de la jornada bursátil de este miércoles tras anunciar ayer la aprobación de la salida a Bolsa de su negocio de Biopharma en Estados Unidos (EEUU).

Los títulos de la empresa catalana escalaban un 6,45% en torno a las 9.25 horas, hasta los 9,410 euros, siendo el valor del Ibex 35 que más crecía.

El consejo de administración de Grifols ha dado luz verde a la salida a Bolsa en el mercado estadounidense de una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en EEUU mediante una oferta pública de venta (OPV).

El objetivo de esta operación es captar capital para "respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia".

La multinacional aseguró que mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio y que la operación refuerza su visión de autosuficiencia, "siendo la única compañía estadounidense del sector que no depende de otros mercados".