HBX sube un 6% tras anunciar una recompra de acciones de 100 millones y su intención de pagar dividendo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de HBX Group subían más de un 6% en la apertura bursátil de este viernes, tras anunciar la compañía un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros y su intención de iniciar el pago regular de dividendos.

En concreto, la tecnológica especializada en servicios de viajes lideraba las subidas del Mercado Continuo, con un alza del 6,33%, hasta situarse a un precio de 8,57 euros por título hacia las 09.20 horas.

La empresa, que se prepara para celebrar el primer aniversario de su salida a Bolsa, ha señalado que estas dos medidas de retorno de capital refuerzan su compromiso con una estructura financiera eficiente y reflejan la confianza en el valor a largo plazo de su negocio.

En concreto, el grupo prevé destinar hasta 100 millones de euros a la recompra de acciones ordinarias, operación sujeta a la aprobación de los accionistas en la junta general anual del 12 de febrero. Bank of America se encargará de ejecutar el programa durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Además, el grupo prevé iniciar el pago regular de dividendos con uno a cuenta del ejercicio fiscal 2026, vinculado a un objetivo de 'pay-out' anual del 20% sobre los resultados ajustados, sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.

Ambos compromisos de retorno de efectivo se enmarcan en la estrategia disciplinada de asignación de capital del grupo, que contempla invertir en crecimiento, mantener un nivel de apalancamiento prudente --con una ratio de deuda neta ajustada sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de entre 1 y 2 veces-- y devolver el exceso de liquidez a los accionistas.

QUIERE ADQUIRIR UN MÁXIMO DE 17 MILLONES DE ACCIONES EN LA RECOMPRA

La inversión máxima prevista en el programa de recompra asciende a 100 millones de euros, cantidad con la que la compañía pretende adquirir un máximo de 17 millones de acciones, cifra que representa aproximadamente el 7% de su capital social emitido.

El programa contará con un plazo máximo de ejecución de unos 20 meses, que se extenderá desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque se establece un periodo mínimo de aproximadamente 12 meses, comprendido entre el 13 de febrero de 2026 y el 15 de febrero de 2027.

El consejero delegado de HBX Group, Nicolas Huss, ha destacado que el sólido perfil financiero de la empresa y su capacidad de conversión del flujo de caja libre operativo les otorgan la flexibilidad necesaria para invertir en crecimiento al tiempo que devuelven una cantidad "significativa" de efectivo a sus accionistas.

"Esta devolución prevista refleja nuestra confianza en la estrategia y en las perspectivas futuras del Grupo, así como nuestra convicción en la solidez subyacente de nuestro negocio", ha concluido.