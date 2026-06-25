El Ibex 35 abre con un alza del 0,1% y recupera los 19.400 puntos, con el crudo al nivel previo a la guerra

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,1%, lo que le ha llevado a recuperar los 19.400 puntos y situarse en los 19.409,4 enteros en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que han caído al nivel anterior al inicio de la ofensiva de Estados Unidos (EEUU) e Israel sobre Irán.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 72,6 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,6%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 69,5 dólares después de retroceder un 1,2%.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Igualmente, Estadística ha publicado que los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía.

En el ámbito empresarial, Arteche ha comunicado que ha cerrado una colocación acelerada de acciones por un importe de 100 millones de euros dirigida a inversores cualificados, lo que supone un aumento equivalente al 1,77% de su capital social.

Asimismo, Audax ha anunciado su intención de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria, en efectivo, sobre el 100% de las acciones en circulación del grupo energético noruego Elmera por cerca de 404 millones de euros.

Por su parte, Faes Farma celebrará este jueves su junta de accionistas, donde someterá a aprobación el reparto de un dividendo complementario de 0,087 euros brutos por acción, lo que supondrá un desembolso total de 27 millones.

De su lado, Gestamp ha comunicado que abonará un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción el próximo 2 de julio, de acuerdo con lo aprobado en la junta general de accionistas celebrada el pasado 13 de mayo.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 0,9% en los primeros minutos. Le seguían Indra e IAG (+0,47%). En el lado contrario, Solaria retrocedía un 1,2%, Telefónica un 0,8% y Ferrovial, un 0,7%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort crecía un 0,4%, mientras que París se mantenía en tablas y Londres bajaba un 0,1%, al tiempo que Milán subía un 0,3%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1351 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,344%.