El Ibex 35 abre al alza (+0,7%) y reconquista los 20.000 puntos a la espera de Warsh en Jackson Hole

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,72% que le ha llevado a situarse en los 20.024 puntos tras cerrar el jueves con un retroceso del 0,93% que le hizo perder los 19.900 enteros.

Los inversores estarán hoy muy pendientes de la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole y del discurso de su anfitrión, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Warsh se estrena en este cónclave anual que durante el último fin de semana de agosto se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que en esta edición estará marcado por las turbulencias que acechan a la deuda de Estados Unidos (EEUU) y la nueva estrategia de comunicación del banquero central estadounidense.

Se espera que Warsh ofrezca en su discurso alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU, así como su opinión sobre las recientes turbulencias en torno al bono estadounidense, después del fuerte repunte de los rendimientos exigidos, tras superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros).

Asimismo, los inversores seguirán atentos este viernes a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y los pasos que está dando Teherán con otros países para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Ejército de Estados Unidos ha insistido este jueves en que han retirado "con éxito" las minas colocadas "haces meses" por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que se ha jactado de que mientras sus uniformados han facilitado la salida de "750 millones de barriles de petróleo crudo", Teherán "no ha exportado ni un solo barril" desde la reanudación de su bloqueo.

El jefe del CENTCOM ha precisado que si bien "ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes" sin permiso de Washington, sí que han "permitido" el paso de embarcaciones "por motivos humanitarios". "Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes", ha añadido Cooper.

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha declarado este jueves ante el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que si Estados Unidos lleva a cabo acciones "malévolas" contra Irán, la República Islámica causará "un desastre a sus intereses militares y económicos".

Qatar e Irán abordaron este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz. Según informa Doha, el plan propuesto "contempla el establecimiento de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz, así como un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado del estrecho".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 87,9 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, abarataba su precio un 0,8%, hasta los 82,8 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este viernes con varias referencias económicas en Europa, como la tasa de paro de Alemania del mes de agosto y el dato definitivo del PIB de Francia del segundo trimestre.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas la estimación del IPC del mes de agosto. La tasa interanual de inflación se situó en el 4,3%, siete décimas más que en julio, registrando así su nivel más alto desde febrero de 2023.

Además, ha dado a conocer las ventas del comercio minorista de julio, que bajaron un 0,2% en tasa interanual, frente al repunte del 2,6% experimentado el mes previo.

Por su parte, Francia ha publicado, antes de la apertura del mercado, su IPC adelantado del mes de agosto. La segunda mayor economía de la UE registró una tasa interanual del 2,4%, acelerándose tres décimas en relación al aumento del coste de la vida en julio.

En Asia, Japón ha publicado su tasa de paro del mes de julio, que se situó en el 2,4%, una décima menos que en el mes anterior y la más baja en un año, concretamente desde julio de 2025.

LA BANCA TIRA DEL IBEX EN LA APERTURA

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban CaixaBank (+1,11%), Santander (+1,10%) y BBVA (+1,09%).

También se colaban entre las mayores subidas Sabadell y Unicaja, con un alza superior al 0,9% en ambos casos, y Bankinter (+0,87%). Entre medias se situaban Rovi (+0,98%) e IAG (+0,94%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Acciona Energía (-0,09%) y Solaria (-0,03%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo en los compases iniciales de la jornada. Milán y París avanzaban más de un 0,9%, mientras que Francfort subía casi un 0,6% y Londres se anotaba ganancias del 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1645 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,712%.