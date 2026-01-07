El Ibex 35 abre a la baja (-0,1%), con Repsol cayendo más de un 2% y pendiente del crudo y de Venezuela

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con un leve retroceso del 0,11%, que le ha situado en los 17.628 puntos a las 9.00 horas, con el foco puesto, de nuevo, en el precio del petróleo y en Venezuela.

Tras los máximos alcanzados ayer por el parqué madrileño y por Wall Street, el selectivo madrileño amanecía con un ligero descenso para después, a los 15 minutos de la apertura, ampliar su caída al 0,20%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

En el plano empresarial, dos compañías pagan este miércoles dividendo. CIE Automotive distribuirá un dividendo bruto de 0,47 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, mientras que Redeia abonará a sus accionistas 0,20 euros brutos por título, también con cargo a los resultados de 2025.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de ArcelorMittal (+2,8%), Acciona Energía (+1,6%), Indra (+1,1%), Ferrovial (+1%) e Inditex (+0,98%).

Por contra, entre los descensos, destacaba el de Repsol, una de las compañías españolas con más intereses en Venezuela, que se dejaba un 2,3% en la apertura, hasta los 16,25 euros por acción.

También cedían en la apertura BBVA (-1,3%), Santander (-0,49%), Grifols (-0,35%) y CaixaBank (-0,33%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Fráncfort subía un 0,4% y París avanzaba un 0,2%, mientras que Londres caía un 0,2%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1684 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,249%.

En el actual contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía algo más de un 1%, hasta los 60,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 1,4%, hasta los 56,33 dólares.