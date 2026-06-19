El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% en la segunda 'cuádruple hora bruja' del año y pierde los 19.400 puntos

Archivo - Valores del Ibex 35 en los paneles del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera bajada del 0,17%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.371,2 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que tiene lugar la segunda 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

Este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los mercados de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

El contexto en las Bolsas sigue marcado por los acontecimientos en relación a Oriente Próximo.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos (EEUU), Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, ya que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado".

"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 80 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 0,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 77,8 dólares después de avanzar un 1,6%.

En el plano macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, lastrada por las compraventas de viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

En el ámbito empresarial, CaixaBank ha notificado que ha alcanzado una ejecución del 20,29% en la séptima semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acciona Energía (+1,23%) y Repsol (+1,22%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban IAG (-1,1%) y Arcelormittal (-0,8%).

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo mixto, con subidas del 0,2% para Francfort y París y del 0,3% para Milán, mientras Londres caía un 0,1%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1441 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,427%.