El Ibex 35 abre en máximos (+0,4%), pendiente del petróleo y las tensiones en Venezuela

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,44%, lo que le ha permitido conquistar la cota de los 17.500 enteros y situarse en un nuevo máximo histórico, en los 17.568,7 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada marcada por la evolución del precio del petróleo y el tenso escenario geopolítico en Venezuela.

En concreto, el contexto está señalado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.

Por su parte, la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha reivindicado el "derecho a la paz" y a la "soberanía" del país en el primer comunicado que firma como "presidenta encargada". En dicho texto, ha instado a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" tras la incursión y captura del presidente Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump.

Mientras tanto, un total de 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, todos excepto Hungría, han difundido una declaración a través del Servicio Europeo de Acción Exterior en la que piden "contención" tras la operación estadounidense en la que fue capturado el mandatario venezolano.

En el plano 'macro' español, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Además, la Seguridad Social ganó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Repsol (+2,29%), ArcelorMittal (+2,24%), Indra (+1,71%) y BBVA (+1,32%), mientras que, por el contrario, entre los descensos destacaban Redeia (-0,98%), lastrada por el efecto 'ex dividendo', y Solaria (-0,82%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo: Milán subía un 0,7%, Fráncfort un 0,6%, París un 0,4% y Londres un 0,3%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1685 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,339%.

EL PETRÓLEO BAJA UN 1%

En este contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía un 0,94%, hasta los 60,18 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 1,05%, hasta los 56,72 dólares.

Por otro lado, España no recibe importaciones de crudo procedente de Venezuela desde marzo de 2025, coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, han indicado a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta manera, las mismas fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen han trasladado así "un mensaje de tranquilidad, ya que el suministro de petróleo a España se encuentra altamente diversificado".