El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 0,5% y supera los 17.300 puntos, con el petróleo a la baja

Archivo - Cartel situado en las inmediaciones del Palacio de la Bolsa en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 0,5%, en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a la espera de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño subía en la apertura un 0,54%, cotizando en los 17.341,30 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 102,23 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 1,17%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 93,83 dólares después de retroceder un 2,47%.

Este miércoles, el precio del Brent ha llegado a cotizar en 100 dólares, pero después ha moderado su caída y ahora ya está de nuevo por encima de los 102 dólares. El martes cerró en 103 dólares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo.

En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles y España lo hará con 11,5 millones de barriles.

En el terreno internacional, los mercados estarán pendientes de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) que se celebrarán hoy y mañana, respectivamente, para decidir el rumbo de los tipos de interés en la primera cita de los grandes bancos centrales tras el repunte de los precios de la energía a raíz del conflicto de Irán, un contexto que unido a las previsiones de aumento de la inflación general apunta al mantenimiento de los tipos, según estiman los analistas.

Además, los inversores estarán hoy atentos a la publicación del IPC de la eurozona correspondiente al mes de febrero, aunque no estará afectado por el conflicto en Oriente Próximo, que se empezará a notar en el dato de marzo.

En el plano empresarial, la firma Nicolás Correa ha informado de que someterá a la aprobación de su junta general de accionistas, que prevé celebrar el próximo 28 de abril en segunda convocatoria, el pago de un dividendo bruto por acción correspondiente al ejercicio 2025 de 0,30 euros por título.

En el arranque de la sesión, Naturgy se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 2,73% instantes después de la apertura, por delante de IAG (+1,85%) y de Arcelormittal (+1,57%).

En el extremo opuesto, los títulos de Repsol se dejaban un 1,53%, mientras que los de Puig cedían un 0,81% y los de Telefónica, un 0,55%.

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy también con subidas, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,22% y el Cac40 de París un 0,8%, mientras que el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 0,65%. De su lado, Milán ganaba un 0,63%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1529 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,362%.