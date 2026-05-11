El Ibex 35 abre la sesión con ligeras caídas

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa, a 18 de julio de 2023, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,11% que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en 17.869,90 puntos ante la persistente incertidumbre sobre la situación del conflicto en Irán, que impulsaba el precio del crudo de referencia en Europa un 4% al alza al comienzo de la semana.

En la apertura de la sesión del lunes en la Plaza de la Lealtad, los valores más bajistas en los primeros instantes de negociación eran Ferrovial (-1,07%), AENA (-0,68%) e Iberdrola (-54%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a IAG (3,45%), Acciona Energía (2,16%) y Amadeus (0,70%).

Entre los representantes de la banca en el Ibex 35, Santander cedía un 0,44% en la apertura y Unicaja Banco un 0,29%, así como un 0,04% Bankinter. De su lado, el Sabadell se anotaba una subida del 0,45% y CaixaBank del 0,14%, mientras que BBVA subía un 0,03%.

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (0,47%), mientras que el Dax de Fráncfort cedía un 0,06% y el parisino Cac 40 se dejaba un 0,46%.

Por su parte, en el mercado petrolero, los futuros del Brent para entrega en junio subían esta mañana hasta un 4,6% ante la incertidumbre sobre el conflicto en Irán, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 105,99 dólares.