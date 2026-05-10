Ángel Simón presentará este lunes en Barcelona el plan de Indra para Cataluña

Archivo - Ángel Simón. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Simón, presentará este lunes en Barcelona, junto al consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, el plan estratégico de crecimiento e inversiones de la compañía para Cataluña, en lo que supone el primer acto público de Simón al frente de Indra.

Bajo el lema 'Innovar, avanzar, crecer. Todos unidos, más fuertes. El momento es ahora', la firma de tecnología y defensa reunirá a cerca de 250 empresas, con el objetivo de reforzar su "papel tractor del talento, la innovación y la industria" en un entorno colaborativo del que ya forman parte 350 entidades catalanas, 130 de ellas vinculadas al negocio de la defensa.

AFRONTAR LOS RETOS INDUSTRIALES

El fin último de esta iniciativa es afrontar los retos industriales derivados de los Programas Especiales de Modernización (PEM) en el ámbito de la defensa, impulsar el liderazgo industrial español y proyectarlo al ámbito europeo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, será el encargado de clausurar la jornada, en la que también estarán presentes los secretarios de Estado de Defensa y de Industria, Amparo Valcarce y Jordi García Brustenga, respectivamente.

También estarán presentes en el acto, que se celebrará en Los Tinglados del puerto, un grupo de directivos de empresas, pymes, 'startups', centros de investigación y universidades que colaborarán con Indra en planes industriales.

Indra cuenta ya con presencia en la región, donde tiene un modelo basado en la "proximidad institucional, el compromiso con el territorio y la visión europea".

En la actualidad, Indra gestiona desde Cataluña más de 350 millones de euros de negocio para clientes de todo el mundo. Además, la compañía es uno de los mayores empleadores tecnológicos de la Comunidad, con una plantilla de unos 3.500 profesionales.

De hecho, los planes de Indra pasan por aumentar su plantilla en Cataluña para responder a sus planes de crecimiento y contribuir a que el territorio sea el 'hub' tecnológico del sur de Europa. Algunas de las singularidades de la compañía en este territorio son sus capacidades trasversales en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y comunicaciones seguras.

Los centros catalanes de la multinacional participan en proyectos europeos vinculados a la navegación satelital, la observación terrestre, la defensa cooperativa, la movilidad inteligente, la IA aplicada a servicios esenciales, la digitalización institucional, y la seguridad y resiliencia.