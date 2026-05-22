El Ibex 35 abre con una subida del 0,5% y recupera los 18.000 puntos con el petróleo al alza, en 105 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,49%, lo que ha llevado al selectivo de las bolsas y mercados españoles a recuperar los 18.000 puntos y situarse en los 18.063,8 enteros, con casi todos su valores en 'verde'.

El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que hoy continuaban al alza, y por los acontecimientos en Oriente Próximo, a la espera de que Estados Unidos e Irán sean capaces de llegar a un acuerdo de paz.

El barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 2,3% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 105 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se elevaba un 1,7%, hasta los 98 dólares.

En el plano empresarial, a cierre del mercado de ayer, Puig comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había puesto fin a las conversaciones que mantenían con Estée Lauder para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

Esta decisión "no altera la hoja de ruta estratégica de Puig", según insistió la compañía, cuyas acciones cedían en los primeros minutos de la jornada bursátil un 0,2%.

Los mayores avances del selectivo correspondían a Indra (+1,8%), Amadeus (+1,6%), IAG (+1,5) e Inditex (+1,2%). Por el contrario, las mayores caídas eran las de Repsol (-0,9%), Enagás (-0,23%), Puig (-0,2%), Bankinter (-0,11%), Merlin (-0,07%) y Endesa (-0,03%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con subidas, ya que Fráncfort y París crecían un 0,47%, Londres un 0,3% y Milán, un 0,54%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,493% tras bajar un 1,36%. En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,1% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,161 dólares.