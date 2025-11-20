El Ibex 35 acelera hacia los 16.100 puntos en la media sesión tras subir un 1,11%

Archivo - Cartel de las Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de junio de 2021, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 1,11% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 16.065,5 puntos, frente al alza del 0,8% que registraba en la apertura.

Los mercados están asimilando los resultados de Nvidia, publicados tras el cierre de las Bolsas europeas, y, finalmente, no se difundirá el informe completo de empleo de septiembre en Estados Unidos debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 31.910 millones de dólares (27.533 millones de euros), lo que supone incrementar en un 65,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica, que ha espantado el temor a una 'burbuja de IA' con una previsión de ingresos para su trimestre final mejor de lo esperado ante el crecimiento "exponencial" de la demanda.

También en el plano internacional, ayer por la tarde se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en las que varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) expresaron su preferencia por mantener sin cambios los tipos de interés durante el resto del año.

En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

En la media sesión, los mayores incrementos en Bolsa eran para CaixaBank (+3,90%), Bankinter (+2,62%), Indra (+2,48%), Banco Sabadell (+2,41%), ACS (+2,15%), Merlin (+2%) y Cellnex (+1,88%).

Pasadas las 12.00 horas, solamente cinco valores cotizaban en 'rojo': Amadeus (-1,45%), Acciona (-0,85%), Puig (-0,36%), Logista (-0,34%) y Redeia (-0,20%).

Respecto al resto de mercados europeos, Londres subía un 0,70%; París, un 0,78%; Fráncfort, un 1,05%; y Milán, un 0,91%.

El barril de Brent se situaba en 63,99 dólares, un 0,76% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,95 dólares, un 0,86% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se elevaba a 3,222%, desde el 3,209% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo caía levemente a 49,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta cruzarse en 1,1520 dólares por cada euro.