El Ibex 35 aguanta los 18.000 puntos tras retroceder un 1% este jueves

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 21 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves situado en los 18.017,5 puntos, lo que supone un 0,99% menos que la jornada previa, a pesar de que durante las últimas horas de negociación había perdido la cota de los 18.000 enteros.

Después del acercamiento entre EEUU e Irán a principios de semana, han vuelto a resurgir temores a una escalada militar en torno al país asiático. Las conversaciones entre los dos países se mantienen, pero no se están produciendo "grandes avances", según los analistas de Renta 4, lo que lleva a un mayor riesgo de una intervención militar en Irán.

En cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia, las conversaciones de paz que se han celebrado en Ginebra se han saldado sin novedades, lo que aleja una resolución de esta guerra en el corto plazo.

En este contexto, el barril de Brent -de referencia en Europa- subía un 2,13% en la media sesión, hasta los 71,86 dólares, mientras que el de West Texas -que sirve como referencia en EEUU- subía un 2,38%, hasta los 66,74 dólares. También el oro, como activo refugio, se revalorizaba ligeramente en el entorno de los 5.000 dólares por cada onza troy.

Los expertos de Renta 4 destacan una referencia de ayer: la publicación de las actas de la Reserva Federal de EEUU de su última reunión de política monetaria, celebrada en enero. Estos registros muestran un tono "ligeramente más restrictivo" del banco central y una mayor preocupación por la inflación, frente a un mercado laboral que se mantiene "robusto". Solo dos gobernadores votaron a favor de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que hubo varios que plantearon la posibilidad de subir tipos.

"El mercado sigue descontando dos recortes de tipos en 2026 y uno en 2027, a la espera de nuevos datos de empleo e inflación que lo validen, pero refuerza la idea de que la Reserva Federal no tiene prisa por bajar las tasas", destacan desde Renta 4.

Respecto a la actualidad europea, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que no tiene "ninguna indicación" por parte de la presidenta de la institución, Christine Lagarde, sobre la posibilidad de que no agote su mandato.

En el plano empresarial, marcado por la publicación de resultados empresariales, Grupo Renault ha registrado pérdidas por importe de 10.900 millones de euros en 2025, frente al beneficio neto de 752 millones de euros del año 2024, con arreglo al impacto de Nissan de 11.600 millones de euros con el cambio en el tratamiento contable de su participación en la compañía nipona (pérdidas de 9.300 millones de euros) y por contribuciones en empresas asociadas (importe de 2.300 millones de euros).

Por otro lado, Airbus registró un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior, en un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como "histórico" por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

Por su parte, Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino. La compañía ha prometido además una retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.430,123 millones de euros en una subasta de letras a medio y largo plazo, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho ofreciendo una rentabilidad marginal del 3,170% por las obligaciones a 10 años, con cupón del 3,3%.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido Repsol (+2,86%), Merlin (+1,54%), CaixaBank (+1,37%), Colonial (+1,14%), Telefónica (+0,84%) y Bankinter (+0,68%).

Entre las correcciones esta jornada han estado Endesa (-3,68%), Solaria (-3,19%), Acciona Energía (-3,15%), Fluidra (-2,88%), Iberdrola (-2,64%), ArcelorMittal (-2,58%) y Acerinox (-2,53%).

Las caídas han afectado al resto de principales bolsas europeas. Londres se ha dejado un 0,55%; París, un 0,36%; Fráncfort, un 0,93%; y Milán, un 1,22%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,111%, desde el 3,114% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha estrechado en siete décimas, hasta los 36,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se desinflaba un 0,21% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1757 dólares por cada euro.