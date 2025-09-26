El Ibex 35 alcanza los 15.240 puntos en la media sesión, con un alza del 0,57%

Interior de la Bolsa de Madrid, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,57% en la media sesión de este viernes, continuando la racha alcista de la apertura, hasta situarse en los 15.240 puntos, todo ello pese a los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump, entre ellos a las empresas farmacéuticas.

En concreto, el mandatario estadounidense anunció ayer la imposición de nuevos aranceles a partir del próximo miércoles, 1 de octubre, entre los que figuran un gravamen del 100% a los medicamentos de marca o patentados, del 25% a los camiones pesados de fabricación extranjera, del 50% a los muebles de cocina, tocadores de baño y artículos relacionados, y del 30% a los muebles tapizados.

En el terreno empresarial español y fuera del Ibex, Duro Felguera comunicó este jueves, con el mercado ya cerrado, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Bajo el plano 'macro', la economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, dos décimas más que en el trimestre anterior y una décima más que el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de julio.

Con este contexto, Acerinox era el principal alcista (+1,91%), por delante de ArcelorMittal (+1,83%), Mapfre (+1,03%), Inditex (+0,90%), Iberdrola (+0,86%) y Colonial (+0,83%).

Del lado contrario se situaban Solaria (-1,93%), Aena (-1,76%), Rovi (-0,88%), Fluidra (-0,62%) y Acciona Energía (-0,45%).

La evolución del resto de los principales índices bursátiles europeos también era positivo. En la media sesión, Londres subía un 0,38%; París, un 0,40%; Fráncfort, un 0,33%; y Milán, un 0,28%.

El barril de Brent se situaba en los 69,12 dólares, un 0,43% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,74 dólares, un 0,37% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años era del 3,327%, frente al 3,337% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se elevaba a 56,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro avanzaba un 0,11% frente al dólar, hasta cruzarse con un tipo de cambio de 1,1679 dólares por cada euro.