Seguridad Social hace balance del empleo en 2025 y celebra haber superado los 21,8 millones de ocupados

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado el balance del 2025 y ha recordado que en los últimos doce meses el sistema ha sumado más de medio millón de nuevos afiliados, superando por primera vez la barrera de los 21,8 millones de personas ocupadas.

En un comunicado, el departamento encabezado por Elma Saiz ha destacado que el avance en el empleo se ha producido en aquellas actividades de mayor valor añadido, reforzando la sostenibilidad del sistema y la capacidad de generación de empleo de la economía española.

Dentro de este crecimiento, la afiliación de trabajadores extranjeros ha tenido un papel determinante. La Seguridad Social ha registrado más de 3,1 millones de afiliados extranjeros en términos desestacionalizados, tras sumar más de 210.000 personas en el último año, lo que supone un incremento interanual del 7,2%, muy por encima del crecimiento medio del conjunto de la afiliación.

En la serie media, los trabajadores de otros países representan ya alrededor del 14% del total de cotizantes, con un crecimiento especialmente importante en comunidades como Asturias, Galicia o Extremadura.

"Si algo queda claro en este 2025 es que la aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento del empleo es muy positiva y fundamental en sectores clave, desde la hostelería hasta actividades de alto valor añadido... y en territorios donde su presencia resulta fundamental ante el reto demográfico", ha señalado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

Junto al impulso del empleo, el Gobierno ha aprobado la revalorización de casi 13 millones de pensiones y prestaciones para 2026, garantizando el mantenimiento del poder de compra de pensionistas y perceptores de prestaciones sociales, en línea con el compromiso, garantizado por ley, de vincular estas rentas al coste de la vida.

El Ministerio ha reforzado también su compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad, con la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas, y su incremento hasta 32 semanas para las familias monoparentales, una medida que supone un avance sustancial en la protección de la infancia y en la igualdad de oportunidades.

"Miramos a 2025 con orgullo por lo logrado y miramos al 2026 con responsabilidad por lo que viene. Seguiremos ampliando derechos, creciendo y haciendo de nuestro país un faro en materia de derechos humanos e integración", ha expuesto Saiz.

EL IMV HA DADO COBERTURA A MÁS DE 3,3 MILLONES DE PERSONAS

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes. Cerca del 41% de los beneficiarios son menores, lo que convierte esta prestación en una de las principales políticas de lucha contra la pobreza infantil.

La mejora continua del IMV ha incluido el refuerzo del Complemento a la Infancia, la aprobación de complementos por discapacidad y el despliegue de proyectos de acompañamiento con el tercer sector, que han incrementado de forma significativa el acceso a la prestación.

Con el objetivo de acercar el IMV a quienes aún no lo perciben, el Ministerio ha impulsado durante 2025 la campaña informativa 'Llegar', que ha venido acompañada del refuerzo de un 20% de la plantilla del teléfono 020 y la puesta en marcha de nuevos servicios de atención accesible, como la atención telemática para personas con discapacidad auditiva. Este servicio ya ha atendido a más de 766.000 llamadas a lo largo del año.

En el ámbito migratorio, 2025 ha estado marcado por avances significativos en integración y regularización. El 62% de los menores no acompañados están afiliados a la Seguridad Social, formando parte activa del mercado laboral y del sistema de protección social.

2,2 MILLONES DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS HAN EMPEZADO A COTIZAR

Asimismo, ya son más de 2,2 millones de estudiantes en prácticas formativas los que han comenzado a cotizar a la Seguridad Social, de los cuales cerca de 1,8 millones corresponden a prácticas no remuneradas y más de 395.000, a prácticas remuneradas.

Este impulso a los derechos laborales y sociales ha ido acompañado de una decidida apuesta por la modernización y digitalización de los servicios públicos. A través del portal y la aplicación móvil Importass, la Tesorería General de la Seguridad Social ha facilitado en 2025 el acceso de la ciudadanía a su información personal de forma sencilla y segura.

La aplicación de 'Importass' ha superado 1,8 millones de descargas; se han registrado más de 102 millones de consultas o descargas de informes de vida laboral y, en el ámbito de pensiones, los 31 millones de simulaciones de jubilación, consolidando a la Seguridad Social como Administración cercana, accesible y transparente.