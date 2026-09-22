El Ibex 35 alcanza los 19.900 puntos en la media sesión, con una subida del 0,9%

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 pisaba el acelerador en el primer tramo de la sesión de este martes, hasta recuperar los 19.900 puntos hacia las 12.00 horas, lo que supone un incremento del 0,9%, por encima del alza de apenas el 0,2% registrado en la apertura.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya afirmado haber mantenido "una muy buena conversación" con su par estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado "soluciones diplomáticas" ajenas a un "acuerdo global" para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo continúa marcado por las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

"Hemos mantenido una conversación muy fructífera que ha permitido abordar tanto la crisis en Oriente Medio como nuestra voluntad de hacer todo lo posible por reabrir el estrecho de Ormuz y permitir la salida de mercancías", ha detallado Macron al término de su diálogo con Trump.

Los analistas de Renta 4 anticipaban una sesión de signo positivo tras cerrar las bolsas estadounidenses al alza ayer, junto con las asiáticas en la madrugada por un renovado optimismo por la IA.

"La elevada ponderación de las megacaps tecnológicas sigue permitiendo que movimientos muy intensos en un reducido número de compañías tengan un impacto desproporcionado sobre los índices", han detallado desde Renta 4.

En España, bajo el paraguas macroeconómico, se ha conocido que el déficit comercial se situó en 38.005 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el plano empresarial y fuera del Ibex, la socimi Árima Real Estate ha publicado que registró un beneficio neto de 17,75 millones de euros durante el primer semestre, frente a las ganancias de 5,62 millones que se anotó en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que rozó los 16 millones de ingresos, un 6,3% más que los del primer semestre de 2025.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Acciona Energía (+3,18%), ArcelorMittal (+2,77%), Puig (+2,72%), Acerinox (2,43%) e IAG (+2,34%). Del lado contrario, los descensos estaban protagonizados por Repsol (-1,92%), Endesa (-0,81%), Unicaja (-0,76%, por el efecto 'ex dividendo') y Enagás (-0,71%).

La evolución del resto de los mercados europeos también era positiva en la media sesión, salvo Milán, que cedía un 0,15%. Londres avanzaba un 0,15%; París, un 0,42%; y Fráncfort, otro 0,42%.

El barril de Brent caía un 2,46%, hasta los 97,86 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,78 dólares, un 3,13% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,894%, desde el 3,914% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía sin cambios en 45,6 puntos básicos.

El euro registraba un valor prácticamente estable frente al dólar en la media sesión europea, de forma que se negociaba en el mercado a un tipo de cambio de 1,1464 dólares por cada euro.