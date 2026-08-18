El Ibex 35 se aleja de los 20.000 puntos tras caer un 0,24%, con el crudo en 92 dólares el barril

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado este martes con una ligera caída del 0,24%, alejándose así de la histórica cota de los 20.000 enteros que perdió este lunes tras nueve jornadas consecutivas por encima del umbral.

En concreto, el selectivo nacional ha concluido en los 19.934,9 puntos en una sesión en la que los inversores han estado pendientes del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y del riesgo de que se vea afectado el suministro de petróleo, lo que ha impulsado de nuevo los precios del 'oro negro', que ya se sitúan en el entorno de los 92 dólares el barril.

Este lunes finalizó el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos (EEUU) e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, sin que lo hayan conseguido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Teherán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente.

Además, el inquilino de la Casa Blanca lanzó ayer una amenaza militar directa a Omán, que negocia con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses de controlar este enclave estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo", avisó el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento.

Asimismo, Trump ha publicado este martes una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" de Estados Unidos, en medio de la retórica cruzada entre ambos países. El magnate volvió a defender el lunes la idea de declarar el estrecho como territorio estadounidense después de que el pasado viernes prometiera hacerlo una vez derrotase a Irán. "Me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora bien, pueden ser un fastidio, pueden colocar minas en el agua, pero el bloqueo ha sido muy eficaz", agregó entonces.

De su lado, el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado que el enclave no se abrirá hasta que Washington cumpla con sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

Además, las autoridades de la República Islámica han reiterado que el acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán es "inminente", al tiempo que han acusado a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo entre Washington y Teherán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,88% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 91,64 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, encarecía su precio un 1,2%, hasta los 85,54 'billetes verdes' por barril.

"La última escalada ha elevado con fuerza las expectativas de precios de la energía, especialmente del gas. Si estos precios elevados persisten, podrían debilitar la confianza, generar riesgos de escasez y empujar la inflación al alza", ha reconocido el economista sénior de Generali Investments, Martin Wolburg.

"NORMALIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LOS ÍNDICES BURSÁTILES"

En el terreno macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de desempleo de Reino Unido, cuya tasa de paro se situó en el 4,9% entre abril y junio, dos décimas más que en el mismo trimestre del año anterior, pero una décima menos que en el trimestre previo.

A nivel nacional, el Banco de España ha avanzado que la deuda de las administraciones públicas (AAPP) se situó en el mes de junio en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en igual mes de 2025, pero en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) se moderó hasta el 101,5%, lo que supone un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto a un año antes.

A su vez, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que el déficit comercial se situó en casi 32.781 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el plano empresarial, el grupo de infraestructuras de agua y energía Cox se ha adjudicado, a través de un concurso público, la construcción de la planta desaladora de Rosarito, en Baja California (México), un proyecto promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que supondrá una inversión de 304 millones de dólares (casi 263 millones de euros). Se trata, según la empresa, de "la mayor desaladora de América Latina" para consumo humano.

Así, los mayores ascensos del índice nacional han correspondido a Naturgy (+2,42%), Repsol (+1,55%), Solaria (+1,46%), Inditex (+1,24%) y Redeia (+1,13%). En el extremo opuesto, las mayores caídas se las anotaban Acerinox (-2,99%), IAG (-2,51%), Indra (-2,36%), Arcelormittal (-2,31%) y Fluidra (-1,87%).

En cuanto a los principales parqués europeos, todos han cerrado la sesión bursátil en 'rojo', salvo el FTSE 100 británico que ha subido un 0,07%. Así, el Mib italiano se ha dejado un 1,06%; el CAC 40 francés, un 0,82%; y el DAX alemán, un 0,8%.

Pese a la corrección, los principales selectivos comunitarios se mantienen en máximos históricos. No obstante, el responsable de Análisis de Inversión de Edmond de Rothschild, Hervé Prettre, ha adelantado que, aunque siguen "siendo optimistas", esperan "una normalización de la rentabilidad de los índices y del sector tecnológico en comparación con el resto de los sectores tras una subida excepcional desde finales de marzo".

En el mercado de divisas, el euro mantenía su posición en su cruce frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio en los mercados de 1,158 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,692%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,4 puntos básicos.

En el ámbito de los activos denominados refugio en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 1,2%, hasta situarse en el entorno de los 4.360 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, ascendía un 1,1%, hasta rozar la cota de los 64.800 'billetes verdes'.