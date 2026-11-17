Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con una caída del 0,45%, alejándose así aún más de los 20.000 enteros que perdió ayer, hasta situarse a las 12.00 horas en los 19.856 puntos ante la expectativa de los resultados de Nvidia, que se presentarán esta noche, y condicionado por la guerra de Irán, que pese a los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin mantiene el precio del petróleo en los 92 dólares.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha comparado este martes el discurso de la Administración estadounidense con la lógica empleada por el grupo yihadista Estado Islámico y por Adolf Hitler en la Alemania nazi, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que atacó al Tribunal Penal Internacional (TPI) y advirtió contra el hecho de "citar leyes a hombres con espadas".

"Si Estados Unidos cree que empuñar la espada lo sitúa por encima de la ley, ¿qué diferencia significativa queda entre esta lógica y la empleada por Estado Islámico?", ha cuestionado Baqaei en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha denunciado que Washington justifica "la guerra contra Irán mediante argumentos de moralidad y seguridad nacional mientras se exime a sí mismo de toda rendición de cuentas".

Al mismo tiempo, los gobiernos de Irán y Omán han abordado la situación en la región de Oriente Próximo, con especial foco en la necesidad de salvaguardar la navegación en los corredores marítimos, entre ellos el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha ampliado hasta el próximo 31 de enero de 2027 su recomendación a las aerolíneas de no operar en el espacio aéreo de Bahréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, además de los países de Arabia Saudí, Irán, Irak, Jordania, Siria y Líbano.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,1% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 92,6 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se elevaba en la misma proporción, hasta los 85,85 'billetes verdes'.

Respecto al ámbito macroeconómico, la Comisión Europea ha elevado en dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,6%, frente al 2,4% estimado en mayo, con lo que la economía española se mantendrá como la de mayor expansión entre las cuatro grandes de la eurozona, pese al repunte de la inflación, que alcanzará el 3,9% este año, por encima de la media europea y en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, eDreams ha informado de que registró un beneficio neto de 3,9 millones de euros durante su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un descenso del 88% respecto a las ganancias de 31,5 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

De su lado, Vodafone España ha indicado que facturó 1.841 millones de euros en su primer semestre fiscal, comprendido entre abril y septiembre de 2026, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según las cuentas presentadas este martes por la 'teleco' controlada por el fondo británico Zegona.

Asimismo, Nvidia publicará este martes, tras el cierre de Wall Street, sus cuentas del tercer trimestre del año, que volverán a servir de referencia sobre la evolución de la 'fiebre' de la inteligencia artificial (IA), en medio de la tormenta desatada en torno al gigante de los microchips para IA a raíz de las relaciones del cofundador y hasta la semana pasada consejero delegado de la compañía, Jensen Huang, con varias mujeres, incluyendo una presunta espía china y dos subordinadas, lo que forzó su renuncia el pasado jueves.

INDRA LIDERA LAS CAÍDAS

En este contexto, en la media sesión en la Plaza de la Lealtad, el valor del Ibex 35 más bajista era Indra (-4,2%). A este le seguían Ferrovial (-1,63%), Cellnex (-1,59%), Mapfre (-1,55) y Enagás (-1,43%). Por el contrario, las mayores subidas correspondían a Merlin y Repsol (+0,95%), Telefónica (+0,8%), Grifols (+0,65%) e IAG (+0,33%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, con el DAX 30 alemán cayendo un 0,78%; el CAC 40 francés, un 0,76%; el FTSE 100 británico, un 0,68%; y el Mib italiano, un 0,49%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,0988 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por debajo del 4%, tras decrecer hasta el 3,919%, lo que ha llevado a la prima de riesgo a los 56,79 puntos básicos.