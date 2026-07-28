El Ibex 35 se aleja de máximos y pierde los 19.800 puntos (-0,07%), con el crudo a la baja

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un recorte del 0,07%, hasta situarse en los 19.727 puntos, pese a acercarse puntualmente a la barrera psicológica de los 19.900 puntos, en una jornada marcada por el descenso de los precios del petróleo --que se posicionan en los 84 dólares el barril-- favorecido por la moderada desescalada del conflicto en Oriente Próximo, y por el impulso de los resultados empresariales correspondientes al primer semestre del año.

A pesar del alivio de las tensiones, las autoridades de Irán negaron en la tarde de este lunes haber pedido negociar con Estados Unidos (EEUU), recalcando que no hay contactos en marcha y que ahora mismo el país centroasiático está centrado en su defensa en un momento en el que Washington y Teherán han parado la espiral de ataques tras 13 noches consecutivas.

Además, el Ejército de EEUU ha redirigido o interceptado hasta el momento 17 buques comerciales que intentaban eludir el bloqueo naval impuesto contra Irán en el golfo de Omán. En consecuencia, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha advertido al país norteamericano que este hecho impuesto "no quedará sin respuesta".

Asimismo, las autoridades de Líbano e Israel mantendrán entre los días 4 y 6 de agosto en la capital de Italia, Roma, una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, para "impulsar" la implementación del acuerdo marco signado a finales del pasado mes de junio entre las partes.

"Los mercados siguen asumiendo que la desescalada del conflicto entre EEUU e Irán y la sensatez terminarán prevaleciendo en el conflicto. Los inversores parecen considerar que las partes implicadas tienen un apetito limitado para intensificarlo, al tiempo que reconocen que el 'statu quo' resulta insostenible. Esta combinación deja espacio para avanzar en un nuevo alto el fuego", ha argumentado el responsable de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin.

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 4,19% al cierre de los parqués europeos, hasta los 84,66 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, cotizaba sobre los 79,35 'billetes verdes', tras abaratarse un 3,92%.

Los inversores también están pendientes de las reuniones sobre política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés), del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón que se celebrarán esta semana, si bien los analistas no prevén ninguna alteración de los tipos de interés.

En el caso de la Fed, que tendrá lugar este miércoles, el estratega jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple, ha señalado que espera que la mayoría "vote a favor de esperar a la reunión del 16 de septiembre, cuando haya más claridad sobre la guerra y se disponga de muchos más datos que evaluar en materia de inflación y empleo".

En el terreno 'macro', se ha conocido que el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado.

En el ámbito empresarial, Merlin Properties ha señalado que obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento de las rentas que obtiene de sus centros de datos.

De su lado, Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, ha indicado que obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años.

MasOrange, por su parte, ha apuntado que facturó 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, impulsado por su buen desempeño comercial y por el avance del negocio 'B2B' y los nuevos servicios.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada han sido Amadeus (+3,31%), Cellnex (+3,15%), Logista (+2,56%), Inditex (+2,42%) e Indra (+2,32%). En el otro extremo, Solaria encabezó los descensos (-4,80%), seguido de Merlin Properties (-2,94%), Banco Sabadell (-2,26%), Acciona (-1,98%) y Endesa (-1,59%).

A excepción del índice italiano FTSE MIB, que ha cerrado con un descenso del 0,69%, el resto de las principales Bolsas europeas ha finalizado la jornada con alzas: el índice británico FTSE 100 subió un 0,83%, el francés Cac 40 un 0,63%, el alemán Dax un 0,41% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,12%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con alzas: el Dow Jones repuntaba un 1,23%, el S&P 500 un 0,33% y el Nasdaq 100, índice especializado en tecnología, subía un 0,10%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,555%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 45,26 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,27% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1400 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 1,04%, hasta situarse en los 4.034 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 1,25% hasta los 63.744 dólares.