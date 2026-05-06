El Ibex 35 amanece con una subida del 1,2% y acaricia los 17.900 puntos con el petróleo a la baja

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 arrancó la sesión de este miércoles con una subida del 1,2%, lo que le ha llevado a acariciar los 17.900 puntos en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a 108 dólares el barril.

En concreto, el selectivo madrileño avanzaba en la apertura un 1,17%, hasta los 17.875,30 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 108,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,3%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 100,8 dólares después de retroceder un 1,4%.

Al cierre de las Bolsas europeas de ayer, el Brent cotizaba en el entorno de los 110 dólares tras haber arrancado la jornada ligeramente por debajo de los 114 dólares. La moderación del precio del petróleo se produce despúes de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, haya asegurado que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido".

En el ámbito empresarial, este pasado martes, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) salió del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros. Las acciones de Indra avanzaban un 1,64% en los primeros compases de la sesión.

Ya este miércoles, y antes de la apertura de las bolsas, Rovi ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 48% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando registró ganancias de 18,1 millones.

En el arranque de la sesión, IAG se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 3,5% instantes después de la apertura, por delante de Arcelormittal (+2,7%) y de Santander (+2,2%). En el extremo opuesto, los títulos de Repsol se dejaban un 2,1%, los de Colonial un 0,4% y los de Puig, un 0,3%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaban la sesión de hoy con signo positivo, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 1,5%, y el Cac40 de París, Milán y el Dax de Fráncfort un 1,3%. Las Bolsas asiáticas, por su parte, se han movido mayoritariamente al alza.

En concreto, el Hang Seng de Hong Kong sube un 0,8%, mientras que el Kospi surcoreano ha ganado un 6,5% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se ha revalorizado un 2,3%. La Bolsa de Japón, por su lado, permanece cerrada por festivo.

En EEUU, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq apuntan, por el momento, a ganancias moderadas en la apertura después de cerrar ayer con alzas del 0,7% y del 1,3%, respectivamente.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se alzaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,17 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,48%.