El Ibex 35 arranca diciembre con una bajada del 0,3%, pero mantiene los 16.300 puntos

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera del mes de diciembre, con un descenso del 0,30%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 16.300 puntos y situarse en los 16.324,5 enteros alrededor de las 09.00 horas.

En este contexto, el principal indicador del mercado español encadenó en noviembre su quinto mes consecutivo al alza, con una subida del 2,11%, hasta situarse en los 16.371,6 puntos.

En el terreno empresarial, Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

Además, Grenergy ha acordado con la petrolera colombiana Ecopetrol la venta de siete parques fotovoltaicos de distribución en Colombia, con una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026.

Por su parte, eDreams Odigeo ha puesto fin al programa de recompra de acciones que lanzó a mediados de septiembre tras finalizar su vigencia, al tiempo que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de títulos con el mismo límite que el anterior, de hasta 20 millones de euros.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a ArcelorMittal (+0,97%) y Acerinox (+0,66%), mientras que en el lado opuesto destacaban las caídas de Fluidra (-2,09%), lastrada por el efecto ex dividendo, IAG (-1,02%) y Acciona (-0,98%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada con signo negativo. En concreto, Milán caía un 0,56%; París y Fráncfort, un 0,51% en ambos casos, y Londres, un 0,2%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,7% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,44 dólares, mientras que la cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 1,84% hasta los 59,63 dólares.

En este contexto, las subidas del precio del petróleo se enmarcan en la decisión de los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, de ratificar su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026. Este repunte se producía también tras la denuncia de Venezuela de que Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo del país, las mayores del planeta.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1615 dólares, en tanto que el interés exigido al bono a diez años bajaba hasta el 3,200%.